İçişleri Bakanlığı'ndan büyük personel alımı! Başvurular yarın açılacak: Bu bölümlerden mezun olanlara müjde!

Milyonlarca işsiz vatandaşın yüzünü güldürecek haber İç işleri Bakanlığından geldi. Bu şehirler de yaşayanların ilgisini çekecek iş ilanı için detaylar haberimizde…
ANKARA'DA ÇALIŞMAK İSTEYENLERE FIRSAT! İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA PERSONEL ALIMI YAPILACAK: ORTAÖĞRETİM, LİSE VE ÜNİVERSİTE MEZUNU...
Türkiye'de son yıllarda işsizliğin artmasının ardından birçok bakanlık, seçim hazırlıkları kapsamında istihdam adımları attı. Bu anlamda İçişleri Bakanlığı tarafından 231 açık kontenjana ilan verileceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçim tarihini belirleyip Resmi Gazete'de yayımlayarak uygulamaya koymasının ardından AKP seçim kampanyası kapsamında tüm bakanlıklar istihdam yaratmak için adımlar atmaya başladılar. Mevcut işsizlik durumu göz önüne alındığında İçişleri Bakanlığı'nda çalışmak üzere 231 kişiyi işe alacağını söyledi. Bakanlığın açıklamaları şöyle: Sözleşmeli çalışanlar, 231 açık kontenjanın (sözlü) giriş sınavıyla işe alınacak ve Göçmenlik Dairesi İçişleri Bakanlığı'nın merkezi ve taşra teşkilatı tarafından işe alımlar yapılacaktır. Avukat, Büro Personeli, Destek Personeli (Şoför), Grafiker, İstatistikçi, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarından herhangi birine başvuruda bulunacak adayların giriş sınavı başvurularını Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 26- 30 Nisan 2023 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek. Giriş (sözlü) sınavlarının günü, saati ve yeri Göç İdaresi Başkanlığının internet sitesinden (www.goc.gov.tr) ilan edilecek. Açıklamaların ardından birçok farklı alanda alım yapılması sebebi ile ortak şartlar aşağıdaki gibi belirlendi.