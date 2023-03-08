İçişleri Bakanlığı personel alımını başlattı! Bu bölümlerden mezun olanlar iki şartla işe alınacak







İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA PERSONEL ALIMI







MEMUR ALIMI İÇİN BELİRLENEN ŞARTLAR

PERSONEL ALIM SÜRECİ

Bakanlık tarafından 18 kişilik bir personel alımının yapılacağı duyuruldu. Başvurular ise 9 Mart tarihinde başlayacak. Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü bünyesinde çalışmak için alınacak olan vatandaşların özellikle bilgisayar konusunda iyi olması en önemli noktalardan biri olarak açıklandı. Konunun ayrıntıları yazının devamında.İçişleri Bakanlı'ğı tarafından açıklanan bilgilere göre, başvuru yapmak isteyen vatandaşların bilgisayar, yazılım, elektrik, endüstri mühendisliği, istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden mezun olmuş olması gerekmektedir. Aynı zamanda bu bölümlerden mezun olan vatandaşların 3 - 5 sene aralığında bir iş deneyiminin olması şartı aranmaktadır. İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü birimi için yapılacak olan alım 18 kişilik bir kadrodan oluşacak.- Bilgisayar teknolojileri konusunda uzman, - En az 2 programlama dilini bilen, - Erkek adaylar için askerlik görevini bitirmiş veya askerlik çağına gelmemiş, askerlikle ilişiğinin kalmamış olması gerekmektedir.Bakanlık için yapılacak olan alımda açıklanan pozisyona göre sınavlar yapılacağı açıklandı. Yazılı sınavın Mart ayının son haftası yapılacağı, sözlü sınavın ise Nisan ayının ilk haftasında yapılacağı duyuruldu. Gerçekleştirilen yazılı sınavda 70 ve üzerinde puan alıp başarılı olan adaylar sözlü sınava hak kazanacaktır. Sınav zamanları ve sınavın sonuçları bakanlığın resmi internet sayfası üzerinden bildirileceği açıklandı.