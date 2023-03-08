İçişleri Bakanlığı personel alımını başlattı! Bu bölümlerden mezun olanlar iki şartla işe alınacak

Bakanlık tarafından 18 kişilik bir personel alımının yapılacağı duyuruldu. Başvurular ise 9 Mart tarihinde başlayacak. Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü bünyesinde çalışmak için alınacak olan vatandaşların özellikle bilgisayar konusunda iyi olması en önemli noktalardan biri olarak açıklandı. Konunun ayrıntıları yazının devamında.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA PERSONEL ALIMI
İçişleri Bakanlı'ğı tarafından açıklanan bilgilere göre, başvuru yapmak isteyen vatandaşların bilgisayar, yazılım, elektrik, endüstri mühendisliği, istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden mezun olmuş olması gerekmektedir. Aynı zamanda bu bölümlerden mezun olan vatandaşların 3 - 5 sene aralığında bir iş deneyiminin olması şartı aranmaktadır. İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü birimi için yapılacak olan alım 18 kişilik bir kadrodan oluşacak.