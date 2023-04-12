İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımını başlattı! En az lise mezunu olma şartı var: Başvurular açıldı

















BAKANLIK TAŞRA TEŞKİLATI





İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, 2023 yılı için sözleşmeli kamu personeli alımı başvurularının yakın zamanda başlayacağı belirtildi. Alımın, birçok şehirde 4B statüsünde istihdam edilecek adayları kapsayacağı ifade edildi. Ayrtınılar haberimizde.... İçişleri Bakanlığı, arşiv uzmanı, avukat, psikolog, harita teknikeri, grafiker, mütercim tercüman, büro personeli, temizlik personeli, bilgisayar mühendisi, makine mühendisi, elektrik elektronik mühendisi, yazılım mühendisi, inşaat mühendisi, harita mühendisi, elektrik elektronik teknikeri ve çağrı karşılama personeli kadroları için kamu personeli alımı yapacak. Başvurular, İçişleri Bakanlığı'nın Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.Kamu personeli alımı haberleri, birçok iş arayan için umut kaynağı olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak olan alım, arşiv uzmanı, avukat, psikolog, harita teknikeri, grafiker, mütercim tercüman, büro personeli, temizlik personeli, bilgisayar mühendisi, makine mühendisi, elektrik elektronik mühendisi, yazılım mühendisi, inşaat mühendisi, harita mühendisi, elektrik elektronik teknikeri ve çağrı karşılama personeli kadrolarına yönelik gerçekleştirilecek. Başvuruların İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru adresi üzerinden yapılacağı açıklanmıştır. Bu alımlar, özellikle pandemi sürecinde iş arayanların umutlarını yeşertirken, ülke ekonomisine de olumlu bir katkı sağlayacaktır. Haberimizin devamında aranan şartları ve başvuru koşullarını bulabilirsiniz.Başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtilen genel ve özel şartları taşımak, Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak veya Türk Medeni Kanunu'nun 12. maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Türk Ceza Kanunu'nun belirlediği suçlardan mahkûm olmamak, Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubundan; lisans mezunları için KPSSP3 ve ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak, Başvuruda bulunanların yapmış oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde bulunmak, En fazla 3 adet yer (merkez/taşra) ve/veya pozisyon unvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvuruları, yapmış oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 4 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve unvan için değerlendirilecektir.