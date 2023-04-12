İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımını başlattı! En az lise mezunu olma şartı var: Başvurular açıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, 2023 yılı için sözleşmeli kamu personeli alımı başvurularının yakın zamanda başlayacağı belirtildi. Alımın, birçok şehirde 4B statüsünde istihdam edilecek adayları kapsayacağı ifade edildi. Ayrtınılar haberimizde.... İçişleri Bakanlığı, arşiv uzmanı, avukat, psikolog, harita teknikeri, grafiker, mütercim tercüman, büro personeli, temizlik personeli, bilgisayar mühendisi, makine mühendisi, elektrik elektronik mühendisi, yazılım mühendisi, inşaat mühendisi, harita mühendisi, elektrik elektronik teknikeri ve çağrı karşılama personeli kadroları için kamu personeli alımı yapacak. Başvurular, İçişleri Bakanlığı'nın Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Kamu personeli alımı haberleri, birçok iş arayan için umut kaynağı olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak olan alım, arşiv uzmanı, avukat, psikolog, harita teknikeri, grafiker, mütercim tercüman, büro personeli, temizlik personeli, bilgisayar mühendisi, makine mühendisi, elektrik elektronik mühendisi, yazılım mühendisi, inşaat mühendisi, harita mühendisi, elektrik elektronik teknikeri ve çağrı karşılama personeli kadrolarına yönelik gerçekleştirilecek. Başvuruların İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru adresi üzerinden yapılacağı açıklanmıştır. Bu alımlar, özellikle pandemi sürecinde iş arayanların umutlarını yeşertirken, ülke ekonomisine de olumlu bir katkı sağlayacaktır. Haberimizin devamında aranan şartları ve başvuru koşullarını bulabilirsiniz. BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI