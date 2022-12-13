8 Şubat 2002’de uğradığı bir suikast sonucu hayatını kaybeden kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın ölümü sonrası başlatılan soruşturma kapsamında henüz bir sonuca ulaşılamadı. Geçtiğimiz Ekim ayında aralarında Halil Falyalı'nın eşinin bulunduğu 46 zanlıya yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından bugün merkezi Ankara olarak belirlenen 30 ilde ‘sanal bahis’ operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyon hakkındaki bilgileri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi.
GÜNDEM
13 Aralık 2022 - 11:36
İçişleri Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumara göz açtırmadı: Ankara merkezli 30 ilde Falyalı operasyonu!
8 Şubat tarihinde bir suikasta uğrayan ve hayatını kaybeden Halil Falyalı'nın eşinin de aralarında bulunduğu 46 zanlıya yönelik Ekim ayında düzenlenen operasyonun ardından Ankara merkez olmak üzere 30 ilde yapılan operasyon kapsamında 163 zanlı hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.
GÜNDEM
13 Aralık 2022 - 11:36
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