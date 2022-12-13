GÜNDEM
13 Aralık 2022 - 11:36

İçişleri Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumara göz açtırmadı: Ankara merkezli 30 ilde Falyalı operasyonu!

8 Şubat tarihinde bir suikasta uğrayan ve hayatını kaybeden Halil Falyalı'nın eşinin de aralarında bulunduğu 46 zanlıya yönelik Ekim ayında düzenlenen operasyonun ardından Ankara merkez olmak üzere 30 ilde yapılan operasyon kapsamında 163 zanlı hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

GÜNDEM
13 Aralık 2022 - 11:36
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İçişleri Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumara göz açtırmadı: Ankara merkezli 30 ilde Falyalı operasyonu!


8 Şubat 2002’de uğradığı bir suikast sonucu hayatını kaybeden kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın ölümü sonrası başlatılan soruşturma kapsamında henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Geçtiğimiz Ekim ayında aralarında Halil Falyalı'nın eşinin bulunduğu 46 zanlıya yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından bugün merkezi Ankara olarak belirlenen 30 ilde ‘sanal bahis’ operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyon hakkındaki bilgileri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi.



Ankara merkezli 30 ilde Falyalı operasyonu

101 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakan Soylu Halil Falyalı'ın yakınlarının da aralarında bulunduğu 136 kişinin sanal kumar operasyonunu düzenlediğini, 808 milyon liralık mal varlığına el konulduğunu, 101 kişinin tutuklandığını açıkladı. Sanal bahis, sanal kumar ve kripto işlemlerinin özellikle paranın dünya çapında engellenmeden dolaştığını ve özellikle sınır ötesi mali suçlar ve organize suçlarda ciddi bir yasa dışı altyapı oluşturduğunun altını çizerken gerçekleştirilen operasyonların aslında bir başlangıç olduğunu ifade etti.

MASAK ile ortaklaşa yapılan çalışmalar sonrasında Ankara Başsavcılığı koordinasyonunda MASAK tarafından teknik inceleme, konu ile ilgili alınan bilgiler ve binlerce hesabın izlenmesi ve takibini üstlendiklerini bildiren Bakan Süleyman Soylu, yakalanan sanal bahis, kumar ve kripto varlıklarının diğer ülkelere gerçekleştirilen transferlerinde yalnızca anlık işlem yapıldığını vurgulayarak bunun da suçtan elde edilen gelirlerdeki çok az bir miktarına el koyma durumuna neden olduğunu kaydetti.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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