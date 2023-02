İçki satışına devlet sınırı! Bu alkollü ürünler artık satılamayacak: Karar Resmi Gazete'de

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN YENİ YÖNETMELİĞİ İLE ALKOLLÜ İÇKİLER ÜRETİLMEYECEK VE İTHAL EDİLMEYECEK







DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1-6/6/2003

UYGULANACAK YAPTIRIMLARIN VE İTHALAT/ÜRETİM YASAĞININ BELİRTİLDİĞİ YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığı, Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat ve İhracatına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile ambalaj hacmi 5 cl'den az (bira hariç) ve 300 cl'den fazla olan alkollü içkilerin ithalatı, üretimi ve satışı yasaklandı. Bakanlık tarafından yayımlanan yönetmeliğe göre, bu yönetmeliğin yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren bu ürünler üretilemeyecek, ithal edilemeyecek ve piyasada satılamayacak. Yönetmeliğe eklenen geçici maddelerde ise üçüncü ayın sonundan itibaren bu ürünlerin iç piyasada Alkollü İçki Dağıtım İzni almış firmalar, toptan satıcılar, perakende satıcılar veya açık alkollü içki satıcıları tarafından satılamayacağı belirtiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan kararın ülke genelinde alkol ticaretinin düzenlenmesi ve gerekli denetimlerin sağlanması ile ilgili olduğu belirtiliyor. Ayrıca bu düzenlemenin alkollü içki tüketiminin düzenlenmesi ve ülkemizdeki alkol kültürünün geliştirilmesi amacıyla yürürlüğe konulduğu kaydediliyor.Yönetmelikte, alkol ve alkollü içkilerin iç ve dış ticaretine ilişkin usul ve esaslar hakkında 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yönetmeliğin 12 nci maddesine, 13 üncü maddesinin altıncı ve on altıncı fıkraları ve 20'nci maddesiyle ilgili değişiklikler yapılmıştır.Kültür ve Turiz Bakanlığınca 6/6/2003 tarihinde yayımlanan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe yapılan değişiklikler, ticareti kolaylaştıracak ve sektörde yeni adımlar atılmasını sağlayacak. Yönetmeliğin 12. maddesine eklenen fıkra ile birlikte, dağıtım yetki belgesi süresi içerisinde yenilenmeyen firmalar, belge geçerlilik tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde başvurmaları halinde, 14. maddenin ikinci fıkrasında belirlenen dağıtım yetki belgesi bedeli iki katı olarak tahsil edilerek belge yenilenebilecek. Bu sürenin dolmasının ardından gelen başvurular yenileme kapsamında değerlendirilmeyecektir. Aynı Yönetmeliğin 13. maddesinin altıncı ve on altıncı fıkralarında yapılan değişiklikler ile 5 clden küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 clden büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkilerin ithal edilmesi, üretilmesi ve piyasaya arz edilmesi yasaklanmıştır. Bira haricindeki alkollü içkilerin ise sadece cam malzemeden yapılmış ambalajlarla piyasaya arz edildiği belirtilmiştir. Yönetmeliğin 20. maddesinde de değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliklerin hedefi, alkol ve alkollü içkilerin ticaretinin kolaylaştırılması, sektörde yeni adımların atılması ve sektördeki güven ortamının sağlanmasıdır. Bu değişiklikler, alkol ve alkollü içkilerin ticaretinin ülkemizde daha güvenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır. Bu Yönetmelik, 4733 ve 4250 sayılı Kanunların ilgili maddelerine göre aykırı davrananlara idari ve adli yaptırımların uygulanmasını ve 5 cl'den küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 cl'den büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkilerin üretimini, ithalini ve satışını ilgilendiren düzenlemeleri içermektedir.Devlet tarafından yürürlüğe konulan 4733 ve 4250 sayılı Kanunlar kapsamında, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara idari yaptırımlar uygulanır. Aynı şekilde, bu Yönetmeliğe uymayanların işlediği fiillerin adli yaptırım gerektirmesi durumunda, adli mercilere suç duyurusunda bulunulur. Bu Yönetmeliğe eklenen geçici maddeler kapsamında, 5 cl'den küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 cl'den büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkilerin üretimi ve ithalatı üçüncü ayın sonundan itibaren yasaklandı. Ayrıca, cam haricindeki ambalajlara sahip alkollü içkilerin üretimi ve ithalatı da ikinci ayın sonundan itibaren yasaklandı. Bu ürünlerin iç piyasaya arz edilmesi ise dördüncü ayın sonundan itibaren Alkollü İçki Dağıtım Yetki Belgesi haiz firmalar, toptan satıcılar, perakende satıcılar veya açık alkollü içki satıcıları tarafından yapılacak. Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananların, haklarında 4733 ve 4250 sayılı Kanunların ilgili maddelerinde hüküm altına alınan idari yaptırımlar uygulanacağı, fiillerin işlenmesi halinde adli mercilere suç duyurusunda bulunulacağı ve tüm bu ürünlerin üretiminin ve ithalatının yasaklanacağı belirtildi. 6. Madde: Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür. BİR YÖNETMELİK DAHA DEĞİŞTİ Bakanlık ayrıca Alkol ve alkollü içki tesislerinin haiz olmaları gereken teknik şartlar, kurumları, işletilmeleri ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar hakkında Yönetmelikte de değişiklik yaptı. Yönetmeliğin 20. maddesinin birinci fıkrası şöyle değiştirildi: Alkol veya alkollü içki üretim izni sahibi firmalara ait fabrika, imalathane, imlathane veya ticari işletmelerin veya bu gibi yerlerin işletme hakkının ya da şirket hisselerinin, üçüncü kişilere devredilebilmesi Kurum iznine tabidir. Bu amaçla yapılacak talep, devredecek için 5 inci maddenin birinci fıkrasının d bendinde ve devralacak için 5 inci maddenin birinci fıkrasının a, b, c, d ve e bentlerinde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma intikal ettirilir. Talebin uygun görülmesi halinde üretim izni güncellenir.