MAGAZİN
09 Temmuz 2022 - 14:42

İclal Aydın'ın kızı Lal'in güzelliğini görenler dönüp bir kez daha baktı!

Üç Kız Kardeş isimli romanından televizyona uyarlanan dizide Nesrin karakteri ile sevenleriyle buluşan İclal Aydın, yaz tatilinin keyfini çıkarıyor. Diğer taraftan, ünlü yönetmen Kemal Başbuğ ile olan evliliğinden olan kızı Zeynep Lal Başbuğ'un son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler. Lal'in güzelliğin görenler deyim yerindeyse dönüp tekrar tekrar baktılar.

MAGAZİN
09 Temmuz 2022 - 14:42
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İclal Aydın'ın kızı Lal'in güzelliğini görenler dönüp bir kez daha baktı!


Hem yazar kimliği olan aynı zamanda oyunculuk, sunuculuk ve gazetecilik mesleklerini de başarıyla yürüten İclal Aydın, Üç Kız Kardeş isimli romanını televizyon dizisi olarak uyarlamış ve kendi hikayesindeki dizide Nesrin karakterine bürünerek sevenlerinin karşısına geçmişti. Dizinin final sezonu yapmasıyla birlikte tatil moduna giren İclal Aydın'ın diziden ayrıldıktan sonra sıkı bir diyetle fazla kilolarından kurtulduğu daha bir güzelleştiği görüldü.

İclal Aydın



Verdiği kilolardan sonra sık sık paylaşımlar yapan İclal Aydın'ın son hali genç kızlara taş çıkarırken 50 yaşındaki Aydın'ın kızını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemediler. Kızı Zeynep Lal Başbuğ ile duygusal bir paylaşım yapan İclal Aydın, paylaşımın altına 'Şimdi aşktan, hayattan, yol ve yolculuktan konuştuğum bir arkadaşsın' ifadelerini yazarken Lal'in güzelliği herkesi büyüledi.

Zeynep Lal Başbuğ

İclal Aydın'ın kızı Lal'in güzelliği herkesi kendisine hayran bıraktı

Dizisinin sezon finali yapmasının hemen ardından tatil keyfine başlayan İclal Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarına da hız verdi. Geçtiğimiz gün bir paylaşımında İclal Aydın'ın yüzündeki değişim sevenlerinin ve takipçilerinin gözünden kaçmazken bir süredir ekranlarda görünmeyen Aydın'ın bu süreç içerisinde fazla kilolarından kurtulduğu görüldü.

Zeynep Lal Başbuğ

İclal Aydın, 2002-2005 yılları arasında ikinci evliliğini yaptığı ünlü yönetmen Kemal Başbuğ'dan olan kızı Zeynep Lal Başbuğ ile birlikte bir paylaşım yaparken, Lal'in güzelliğini annesinden aldığı yorumları ile karşı karşıya kaldı.

Zeynep Lal Başbuğ

Zeynep Lal Başbuğ'un muhteşem güzelliği görenleri kendisine hayran bırakırken, duru güzelliği karşısında çok sayıda takipçi adeta büyülendi.

Zeynep Lal Başbuğ

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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