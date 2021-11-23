İçme suyu hattından çıkan 5 metrelik 'kunduz'

Manisa'da yapılan temizlik çalışmalarında içme suyu şebekesinden çıkan ağaç kökü şaşkına çevirdi. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen temizlik çalışmaları hızla devam ederken vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temin etmek için saatlerce çalışan ekipler, Vakıflı Mahallesi'nde kullanılmaz duruma gelen içme suyu kaynağında temizlik çalışmalarına devam etti.
Yürütülen çalışma sırasında içme suyu şebekesinden 5 metrelik kunduz adı verilen ağaç kökü çıkarıldı.
"MAHALLE YETERLİ SUYA KAVUŞTU"
Uzun süredir su sıkıntısı çekilen mahallede, mahalle Muhtarı Ali İhsan Yaşar, yapılan çalışmadan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletirken "Mahallemize içme suyu sağlanan 2 adet kaynağımız vardı. Birisi zamanla kullanılamaz hale gelmişti. Suyumuzun yetersiz olduğu için durumu MASKİ Genel Müdürlüğümüze bildirdik. Ekiplerin yaptığı çalışmayla mahallemiz yeterli içme suyuna kavuştu. Yapılan çalışma sırasında da şebekemizden yaklaşık 5 metrelik kunduz çıktı" ifadelerini kullandı.