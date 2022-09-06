Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından bir açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında, 'İcra takibinde dosyaları olan vatandaşlarımıza müjde var.' dedi. Altyapı ve üstyapı yatırımlarının yapılması sürecinde refahın artırılması ve artan refahın da adil dağıtılması için çalıştıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, can ve mal güvenliği, huzur ve esenlik, barış ve güvenlik en önemli önceliklerimiz ifadelerini kullanarak icra borçlarına ilişkin yapılacak yeni düzenlemelerden bahsetti.
GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 11:41
İcra borcu olanlar dikkat! 2 bin lira ve altı borçlar tasfiye ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, icra borcu olan vatandaşlara müjdeli haberi verdi. Erdoğan, vatandaşların icra takibine girmesine neden olan 2 bin liranın altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülerek tasfiye edilmesini sağlayacaklarını söyledi.
GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 11:41
EDİTOR
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