GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 11:41

İcra borcu olanlar dikkat! 2 bin lira ve altı borçlar tasfiye ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, icra borcu olan vatandaşlara müjdeli haberi verdi. Erdoğan, vatandaşların icra takibine girmesine neden olan 2 bin liranın altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülerek tasfiye edilmesini sağlayacaklarını söyledi.

GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 11:41
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İcra borcu olanlar dikkat! 2 bin lira ve altı borçlar tasfiye ediliyor


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından bir açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında, 'İcra takibinde dosyaları olan vatandaşlarımıza müjde var.' dedi.

Altyapı ve üstyapı yatırımlarının yapılması sürecinde refahın artırılması ve artan refahın da adil dağıtılması için çalıştıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, can ve mal güvenliği, huzur ve esenlik, barış ve güvenlik en önemli önceliklerimiz ifadelerini kullanarak icra borçlarına ilişkin yapılacak yeni düzenlemelerden bahsetti.



2 bin lira ve altı borçlar tasfiye ediliyor

"2 bin liranın altında olan icra borçlarının tasfiyesi sağlanacak"

İcra takibine tabi tutulan vatandaşların 2 bin liranın altında olan borçlarını kapatacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibine giren başlatılan alacakların vergiden indirileceğini ve gider olarak tasfiyesini sağlayacaklarını ifade etti.

Bu düzenlemenin içerisine varlık yönetim şirketlerine devredilen alacakların da dahil edileceğini belirten Erdoğan, aklaşık 10 milyon dosya ve 5,5 milyon vatandaşın icra takibinden kurtulacağı müjdesini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte Cumhur ittifakının meclis grubunun, alınan bu kararın yasal ve düzenleyici yönleriyle ilgili adımlarını tamamlayacağını kaydetti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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