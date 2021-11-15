GÜNDEM
15 Kasım 2021 - 11:07
Güncelleme: 15 Kasım 2021 - 11:07

İcra takibine istenilen rüşvete savcılık soruşturması: 33 gözaltı!

Ankara'da icra dairelerinde takip dosyaları ile birlikte haciz ve muhafaza işlemlerinin yapılması öncesi rüşvet istendiğine dair yapılan ihbar üzerine açılan soruşturmada 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

GÜNDEM
15 Kasım 2021 - 11:07
Güncelleme: 15 Kasım 2021 - 11:07
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İcra takibine istenilen rüşvete savcılık soruşturması: 33 gözaltı!
Ankara'da icra takip dosyalarının işleme alınması sırasında haciz ve muhafaza işlemleri için görevlilerin rüşvet istediğine dair bir ihbar yapıldı. Yapılan ihbar değerlendiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise söz konusu olaya ilişkin bir soruşturmayı başlattı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında icra dosyalarının işleme alınması sırasında rüşvet istendiği ihbar ve iddiası üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunda yer alan 135, 140 maddeleri uyarınca şüpheli şahısların rüşvet almak ve vermek, rüşvet suçunda aracı olarak yer almak, nüfuz ticareti ve yedieminlik görevinde suistimale neden olarak görevi kötüye kullandıkları saptanan kamu görevlisi ve sivil şahıslardan oluşan toplam 33 şüpheli hakkında gözaltına alınma kararı verildi.


Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri ise düzenledikleri rüşvet operasyonunda şüphelilerde 32’sinin yakalayarak Emniyet Müdürlüğüne getirdiği öğrenildi.
 
# ankara# icra# rüşvet# operasyon# 33 gözaltı kararı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
Maltepe'de oynanan maç sonrası ortalık karıştı: Taraftarlar E-5'e indi!
Maltepe'de oynanan maç sonrası ortalık karıştı: Taraftarlar E-5'e indi!
PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, koronavirüsten öldü!
PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, koronavirüsten öldü!
Son Haberler
Maltepe'de oynanan maç sonrası ortalık karıştı: Taraftarlar E-5'e indi!
Maltepe'de oynanan maç sonrası ortalık karıştı: Taraftarlar E-5'e...
PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, koronavirüsten öldü!
PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, koronavirüsten...
İcra takibine istenilen rüşvete savcılık soruşturması: 33 gözaltı!
İcra takibine istenilen rüşvete savcılık soruşturması: 33 gözaltı!
Fenerbahçe milli ara sonrası 3 zorlu deplasmana çıkacak
Fenerbahçe milli ara sonrası 3 zorlu deplasmana çıkacak
İstanbul’da tencereli park kavgası
İstanbul’da tencereli park kavgası
Otogaza bir zam daha geliyor
Otogaza bir zam daha geliyor
Serdar Ortaç ne kadar borcu olduğunu açıkladı
Serdar Ortaç ne kadar borcu olduğunu açıkladı
PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan öldü
PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan öldü
Duygu Özaslan, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi
Duygu Özaslan, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi
Türk Hava Yolları'ndan öğretmenler için yüzde 20 indirim kampanyası
Türk Hava Yolları'ndan öğretmenler için yüzde 20 indirim kampanyası