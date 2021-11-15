İcra takibine istenilen rüşvete savcılık soruşturması: 33 gözaltı!

Ankara'da icra takip dosyalarının işleme alınması sırasında haciz ve muhafaza işlemleri için görevlilerin rüşvet istediğine dair bir ihbar yapıldı. Yapılan ihbar değerlendiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise söz konusu olaya ilişkin bir soruşturmayı başlattı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında icra dosyalarının işleme alınması sırasında rüşvet istendiği ihbar ve iddiası üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunda yer alan 135, 140 maddeleri uyarınca şüpheli şahısların rüşvet almak ve vermek, rüşvet suçunda aracı olarak yer almak, nüfuz ticareti ve yedieminlik görevinde suistimale neden olarak görevi kötüye kullandıkları saptanan kamu görevlisi ve sivil şahıslardan oluşan toplam 33 şüpheli hakkında gözaltına alınma kararı verildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri ise düzenledikleri rüşvet operasyonunda şüphelilerde 32’sinin yakalayarak Emniyet Müdürlüğüne getirdiği öğrenildi.