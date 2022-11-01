EKONOMİ
01 Kasım 2022 - 11:12

İcradan araba alacaklar dikkat! Bu detaylar hayat kurtarır!

İcradan araba almayı düşünen bir çok vatandaş bu konuda araştırma yapıyor. Biz de sizler için icradan araba almanın detaylarını paylaştık. İşte o detaylar...

EKONOMİ
01 Kasım 2022 - 11:12
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İcradan araba alacaklar dikkat! Bu detaylar hayat kurtarır!


Haciz ile ele alınan arabalar otoparkta bekletildikten bir müddet sonra icra daireleri tarafından satılığa çıkartılırlar. Bu konuyu bilen bir çok vatandaş da icradan, daha ucuza araba almak istemektedirler. Peki icradan araba nasıl alınır. işte detaylar...

İCRADAN ARABA ALMAK MANTIKLI MI?

İhale usulüne göre ilerleyen süreçte öncelikle katılımcılar teminat vermek zorundalar. Bu teminat miktarı değişkenlik göstermektedir. Yani 40 bin TL'lik bir ihale söz konusuysa genel olarak 2 bin TL'lik bir katılım bedeli istenir. Bunun yanı sıra icralık araçlar normal bedellerinin altında satışa sunulurlar fakat ihale sonunda bu değişebilir. Yani ihalenin devamında arabanın normal fiyatının üzerinde bir fiyatla da karşılaşabilirsiniz. İyi bir ihaleye katılırsanız normalin altında bir fiyata aracı alabilirsiniz. Peki icradan araç almak için belli şartlar var mıdır?

İCRADAN ARABA ALMA ŞARTLARI



18 yaşını dolduran her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı icradan araba alabilme hakkına sahiptir. Bunun dışında belli başlı prosedürler bulunur. İşte icradan araba alırken yapmanız gerekenler.

İCRADAN ARABA NASIL ALINIR?

  • Bu arabaları icra müdürlükleri satışa sunmaktadır. Şunları yaparsanız aracı alabilirsiniz;
  • İcra müdürlüğündeki o ile ait dosyanın numarasını öğrenin.
  • İhale şartnamesini iyice okuyun ve belgeleri tamamlayın.
  • Teminatı hazır edin.
  • İhaleler genellikle 5 gün arayla 2 kez gerçekleşir. Bunun sebebi ilk ihalede satılmazsa ikincide bir ihale tarihi açmak içindir.
  • İlk ihalede araç fiyatı aracın normal fiyatının %60 bedelinde satışa sunulur. Eğer ilk ihalede satılamazsa açılacak olan ikinci ihalede satış bedeli %40 olarak belirlenir.
  • İhaleler açık arttırma şeklinde yapılır. Değerinin üzerinde verilmiş olan fiyat tekliflerine dikkat edin.
  • İcralık aracın borcu olup olmadığını öğrenin.
  • Aracın KDV'si satın alan kişi tarafından ödenmektedir.
Teminat parası elden yatırılabilir ama aynı zamanda Vakıfbank aracılığıyla da teminat parasını ödeyebilirsiniz ve dekontu saklamanız gerekir. İhaleyi kazandıktan sonra 10 gün içerisinde araç bedelini ödeyerek aracı satın alabilirsiniz. İhale bittiğinde aracı almadıysanız ihale bedeli sizlere geri verilir. Nakit olarak verdiyseniz ihale sonunda, banka işlemi yaptıysanız 1-3 iş günü içerisinde para hesabınıza yatırılır.

İCRALIK ARAÇ KAÇ GÜNDE TESLİM ALINIR?

İhaleyi kazandıktan sonra hemen aracı alıp gidemezsiniz. Aracın üstüne kayıtlı işlemleri hallettikten sonra 15 gün sürecek bir süreç sizi bekliyor olabilir. Aracın bedeli en geç 10 günde ödenmelidir.

İCRADAN ALINAN ARACIN MASRAFLARI

Ticari araçlarda %18, binek araçlarda da %1 KDV ödemesi ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda 150-200 TL civarında bir damga vergisini de ödemeniz gerekir. Bu araçların anahtarları ve ruhsatları bulunmayabilir bu yüzden ruhsat çıkarmanız ve aracı muayene sokmanız gerekebilmektedir. Muayene cezalı çıkarsa cezası hariç muayene ücretini siz ödersiniz. Tellaliye, Otopark, mtv gibi diğer bütün masraflar borçlunun parasından kesilir.

İCRADAN ARAÇ ALMANIN RİSKLERİ

İcradan araç almak taşınmaz almaktan biraz daha riskli olmaktadır. Araç memur tarafından otoparka bırakıldığında şartnameye ne durumda olduğu yazılır. Bunu dilerseniz cüzzi bir miktar ödeyerek ihaleden önce icra müdürlüğünden alabilirsiniz. Araç otoparkta kaldığı için bu süreçte başına bir şeyler gelebilir. Bunu otoparkçıların garanti vermemesinden anlayabilirsiniz. Parçaları çalınabilir, araç çizilebilir ve bir çok şey olabilir. Bundan dolayı aracı almadan önce mutlaka kontrol etmelisiniz. Bunun dışında bir çok şey devlet kontrolünde olduğu için başka bir risk bulunmaz.

EDİTÖR
Kadir Buğra Demir
Kadir Buğra Demir
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