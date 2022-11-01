İcradan araba alacaklar dikkat! Bu detaylar hayat kurtarır!

Haciz ile ele alınan arabalar otoparkta bekletildikten bir müddet sonra icra daireleri tarafından satılığa çıkartılırlar. Bu konuyu bilen bir çok vatandaş da icradan, daha ucuza araba almak istemektedirler. Peki icradan araba nasıl alınır. işte detaylar...
İCRADAN ARABA ALMAK MANTIKLI MI?İhale usulüne göre ilerleyen süreçte öncelikle katılımcılar teminat vermek zorundalar. Bu teminat miktarı değişkenlik göstermektedir. Yani 40 bin TL'lik bir ihale söz konusuysa genel olarak 2 bin TL'lik bir katılım bedeli istenir. Bunun yanı sıra icralık araçlar normal bedellerinin altında satışa sunulurlar fakat ihale sonunda bu değişebilir. Yani ihalenin devamında arabanın normal fiyatının üzerinde bir fiyatla da karşılaşabilirsiniz. İyi bir ihaleye katılırsanız normalin altında bir fiyata aracı alabilirsiniz. Peki icradan araç almak için belli şartlar var mıdır?
İCRADAN ARABA ALMA ŞARTLARI
18 yaşını dolduran her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı icradan araba alabilme hakkına sahiptir. Bunun dışında belli başlı prosedürler bulunur. İşte icradan araba alırken yapmanız gerekenler.
İCRADAN ARABA NASIL ALINIR?
- Bu arabaları icra müdürlükleri satışa sunmaktadır. Şunları yaparsanız aracı alabilirsiniz;
- İcra müdürlüğündeki o ile ait dosyanın numarasını öğrenin.
- İhale şartnamesini iyice okuyun ve belgeleri tamamlayın.
- Teminatı hazır edin.
- İhaleler genellikle 5 gün arayla 2 kez gerçekleşir. Bunun sebebi ilk ihalede satılmazsa ikincide bir ihale tarihi açmak içindir.
- İlk ihalede araç fiyatı aracın normal fiyatının %60 bedelinde satışa sunulur. Eğer ilk ihalede satılamazsa açılacak olan ikinci ihalede satış bedeli %40 olarak belirlenir.
- İhaleler açık arttırma şeklinde yapılır. Değerinin üzerinde verilmiş olan fiyat tekliflerine dikkat edin.
- İcralık aracın borcu olup olmadığını öğrenin.
- Aracın KDV'si satın alan kişi tarafından ödenmektedir.