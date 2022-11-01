İcradan satışı ev nasıl olur, ne kadar sürer? İcradan ev nasıl alınır, karlı bir yatırım mıdır? İcradan ev alma şartları







İCRADAN EV ALMANIN ŞARTLARI NELER?

İCRADAN EV NASIL ALINIYOR?







İCRADAN EV ALINCA NE YAPILMALI?

İCRADAN EV ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Türkiye'de artan ev fiyatları vatandaşı farklı yöntemlerle ev sahibi olmaya itiyor. Bu yöntemlerden biri de icradan yarı fiyatlı ev almaktır. Ancak bu işlemin avantajlı yönleri olduğu kadar dezavantajlı yönleri de bulunuyor. Gelin icradan ev alma yöntemiyle ilgili tüm detayları birlikte inceleyelim.İcra ihalesine 18 yaşını dolduran ve alacağı evin değerinin yüzde yirmisi yanında olan herkes katılabiliyor. Söz konusu yüzde 20'lik peşinat teminat parasıdır. İcradan ev alma ihalesine katılmak için başka bir şart aranmamaktadır.Tüm şartları taşıdıktan sonra ihalenin yapılacağı gün ve saatte salonda hazır olmanız gerekiyor. Bu ihalede alacağınız konut evin değerine göre yüzde 60'ının üstünden satışa açılır. Genellikle ilk aşamada kişiler teklif vermez ve bir alıcı çıkmadığı için ev yeniden değerinin yüzde 40'ı üstünden satışa sunulur. Bu satış ardından ev için teklifler verilir ve en yüksek teklifi yapan kişi evi almaya hak kazanır.İhale size kaldığında ihalede aykırılık yapıldığı düşüncesinde olan diğer satıcılar 7 gün ya da bir sene içinde ihale fesih davası açabiliyor. İhaleyi kazanan kişinin bu riski göz önünde bulundurması gerekiyor. Yani ihalenin feshi olabilir ve satın aldığınız ev elinizden alınabilir. Ancak böyle bir sorun yaşanmazsa on günlük sürede evin değerinin hepsini yatırmalısınız. Bu noktada devlete ödenmesi gereken bir KDV miktarı da vardır. Söz konusu miktar 150 metrekarenin üstündeki evlerde yüzde 18, altında ki evlerde de yüzde bir olarak belirlenmiştir. Ardından icra dairesindeki görevliler tapuyu ihaleyi kazanan kişinin tapunun tescil edilmesi adına tapu müdürlüğüne yazı yazılır. Yazı ilgili yere ulaştığında tapu tescil işlemleri başlar. İcradan alınan daireler Gelir Vergisi Kanunu'na göre üç seneden önce başkasına satılamaz. Satılması halinde arada ki fark kadar devlete vergi ödemesi yapılır.- İhalesine gireceğiniz konutun ilanını detaylı olarak incelemelisiniz. Konut hisseli ya da üstüne rehin konulmuş olabilir. - Almak istediğiniz konutu imkanınız varsa gidip canlı olarak görün. - Birinci ihaleden bir sonuç alınmaması ve 2. ihalenin yapılması mümkündür. Bunu göze almalısınız. - İhalede ki açık artırmanın heyecanına kapılmamalısınız. Açık artırma esnasında diğer kişilerin fiyat artırmalarına mantıklı yaklaşıp fiyatı yükseltin veya ihaleyi bırakın.