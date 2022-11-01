EKONOMİ
01 Kasım 2022 - 10:44

İcradan satışı ev nasıl olur, ne kadar sürer? İcradan ev nasıl alınır, karlı bir yatırım mıdır? İcradan ev alma şartları

Türkiye'de artan ev fiyatları vatandaşı farklı yöntemlere yönlendirmektedir. Bunlardan biri de icradan ev satın almaktır. Peki, icradan ev satışı nasıl yapılır? İcradan nasıl evalınır, ne kadar sürer? İcradan ev satın alımıyla ilgili detaylar haberimizde...

EKONOMİ
01 Kasım 2022 - 10:44
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İcradan satışı ev nasıl olur, ne kadar sürer? İcradan ev nasıl alınır, karlı bir yatırım mıdır? İcradan ev alma şartları


Türkiye'de artan ev fiyatları vatandaşı farklı yöntemlerle ev sahibi olmaya itiyor. Bu yöntemlerden biri de icradan yarı fiyatlı ev almaktır. Ancak bu işlemin avantajlı yönleri olduğu kadar dezavantajlı yönleri de bulunuyor. Gelin icradan ev alma yöntemiyle ilgili tüm detayları birlikte inceleyelim.

İCRADAN EV ALMANIN ŞARTLARI NELER?

İcra ihalesine 18 yaşını dolduran ve alacağı evin değerinin yüzde yirmisi yanında olan herkes katılabiliyor. Söz konusu yüzde 20'lik peşinat teminat parasıdır. İcradan ev alma ihalesine katılmak için başka bir şart aranmamaktadır.

İCRADAN EV NASIL ALINIYOR?



Tüm şartları taşıdıktan sonra ihalenin yapılacağı gün ve saatte salonda hazır olmanız gerekiyor. Bu ihalede alacağınız konut evin değerine göre yüzde 60'ının üstünden satışa açılır. Genellikle ilk aşamada kişiler teklif vermez ve bir alıcı çıkmadığı için ev yeniden değerinin yüzde 40'ı üstünden satışa sunulur. Bu satış ardından ev için teklifler verilir ve en yüksek teklifi yapan kişi evi almaya hak kazanır.

İCRADAN EV ALINCA NE YAPILMALI?

İhale size kaldığında ihalede aykırılık yapıldığı düşüncesinde olan diğer satıcılar 7 gün ya da bir sene içinde ihale fesih davası açabiliyor. İhaleyi kazanan kişinin bu riski göz önünde bulundurması gerekiyor. Yani ihalenin feshi olabilir ve satın aldığınız ev elinizden alınabilir.

Ancak böyle bir sorun yaşanmazsa on günlük sürede evin değerinin hepsini yatırmalısınız. Bu noktada devlete ödenmesi gereken bir KDV miktarı da vardır. Söz konusu miktar 150 metrekarenin üstündeki evlerde yüzde 18, altında ki evlerde de yüzde bir olarak belirlenmiştir. Ardından icra dairesindeki görevliler tapuyu ihaleyi kazanan kişinin tapunun tescil edilmesi adına tapu müdürlüğüne yazı yazılır. Yazı ilgili yere ulaştığında tapu tescil işlemleri başlar. İcradan alınan daireler Gelir Vergisi Kanunu'na göre üç seneden önce başkasına satılamaz. Satılması halinde arada ki fark kadar devlete vergi ödemesi yapılır.

 icradan ev nasıl alınır

İCRADAN EV ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- İhalesine gireceğiniz konutun ilanını detaylı olarak incelemelisiniz. Konut hisseli ya da üstüne rehin konulmuş olabilir.

- Almak istediğiniz konutu imkanınız varsa gidip canlı olarak görün.

- Birinci ihaleden bir sonuç alınmaması ve 2. ihalenin yapılması mümkündür. Bunu göze almalısınız.

- İhalede ki açık artırmanın heyecanına kapılmamalısınız. Açık artırma esnasında diğer kişilerin fiyat artırmalarına mantıklı yaklaşıp fiyatı yükseltin veya ihaleyi bırakın.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
İlginizi Çekebilir
İcradan araba alacaklar dikkat! Bu detaylar hayat kurtarır!
İcradan araba alacaklar dikkat! Bu detaylar hayat kurtarır!
Mazot ve gübre desteği nedir, nereden alınır? Mazot ve gübre desteği kimlere verilir? Mazot ve gübre yardım parası alma şartları
Mazot ve gübre desteği nedir, nereden alınır? Mazot ve gübre desteği kimlere verilir? Mazot ve gübre yardım parası alma şartları
Emlak vergisini kimler öder? Emlak vergisi nereye ödenir? Emlak vergisi borcu sorgulama ekranı
Emlak vergisini kimler öder? Emlak vergisi nereye ödenir? Emlak vergisi borcu sorgulama ekranı
Oto yıkama dükkanı nasıl açılır, ne kadar kazandırır? Oto yıkamacı açmak için gidilmesi gereken yerler ve gerekli maliyet
Oto yıkama dükkanı nasıl açılır, ne kadar kazandırır? Oto yıkamacı açmak için gidilmesi gereken yerler ve gerekli maliyet
Doğrudan vergi nedir, ne işe yarar? Doğrudan vergi kimleri kapsar? Doğrudan vergi çeşitleri
Doğrudan vergi nedir, ne işe yarar? Doğrudan vergi kimleri kapsar? Doğrudan vergi çeşitleri
Dolaylı vergi nedir, oranları ne kadardır? Dolaylı vergiyi kapsayan vergiler ve ödemeyi yapacak kişiler
Dolaylı vergi nedir, oranları ne kadardır? Dolaylı vergiyi kapsayan vergiler ve ödemeyi yapacak kişiler
Son Haberler
TMSF nedir, ne anlama gelir? TMSF görev ve yetkileri nelerdir? TMSF dışında kalan mevduatlar
TMSF nedir, ne anlama gelir? TMSF görev ve yetkileri nelerdir? TMSF dışında...
Doğum borçlanması nasıl yapılır, kimleri kapsar? Doğum borçlanma şartları neledir? Doğum borçlanma evrakları ve süresi
Doğum borçlanması nasıl yapılır, kimleri kapsar? Doğum borçlanma...
İcradan araba alacaklar dikkat! Bu detaylar hayat kurtarır!
İcradan araba alacaklar dikkat! Bu detaylar hayat kurtarır!
Mazot ve gübre desteği nedir, nereden alınır? Mazot ve gübre desteği kimlere verilir? Mazot ve gübre yardım parası alma şartları
Mazot ve gübre desteği nedir, nereden alınır? Mazot ve gübre desteği...
Görev yeri belgesi nedir, nasıl alınır? Görev yeri belgesi sorgulama ekranı
Görev yeri belgesi nedir, nasıl alınır? Görev yeri belgesi sorgulama...
Emlak vergisini kimler öder? Emlak vergisi nereye ödenir? Emlak vergisi borcu sorgulama ekranı
Emlak vergisini kimler öder? Emlak vergisi nereye ödenir? Emlak vergisi...
Elektrik aboneliği nedir, nasıl yapılır? Elektrik aboneliği için gerekli belgeler
Elektrik aboneliği nedir, nasıl yapılır? Elektrik aboneliği için...
Evlilik izni nedir, kimlere verilir? Evlilik izni kaç gündür, yıllık izinden düşülür mü? Çalışanlar için evlilik izni alma şartları
Evlilik izni nedir, kimlere verilir? Evlilik izni kaç gündür, yıllık...
Taşımalı eğitim nedir, ne anlama gelir? Taşımalı eğitimin sorunları nelerdir? Taşımalı eğitim yönetmeliği ve tüzüğü
Taşımalı eğitim nedir, ne anlama gelir? Taşımalı eğitimin sorunları...
İmar affı nedir, ne zaman çıkar? İmar affı başvurusu için gerekli bilgiler
İmar affı nedir, ne zaman çıkar? İmar affı başvurusu için gerekli...
Öğretmenlik için sağlık raporu gerekiyor mu? Öğretmenlik sağlık raporu nasıl ve nereden alınır? Sağlık raporu alınabilecek yerler
Öğretmenlik için sağlık raporu gerekiyor mu? Öğretmenlik sağlık...
KPSSP93 puan türü nedir, nerelerde kullanılır? KPSSP93 puan türü ile nereler tercih edilir? KPSSP93 puan türü hesaplama formülü
KPSSP93 puan türü nedir, nerelerde kullanılır? KPSSP93 puan türü...
Şehit akrabam var mı? Şehit olan akrabalar nasıl öğrenilir? Şehit sorgulama işlemleri
Şehit akrabam var mı? Şehit olan akrabalar nasıl öğrenilir? Şehit...
Oto yıkama dükkanı nasıl açılır, ne kadar kazandırır? Oto yıkamacı açmak için gidilmesi gereken yerler ve gerekli maliyet
Oto yıkama dükkanı nasıl açılır, ne kadar kazandırır? Oto yıkamacı...
Doğrudan vergi nedir, ne işe yarar? Doğrudan vergi kimleri kapsar? Doğrudan vergi çeşitleri
Doğrudan vergi nedir, ne işe yarar? Doğrudan vergi kimleri kapsar?...