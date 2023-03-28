Finans
28 Mart 2023 - 11:30

İcralık borcu olanlar dikkat! Karar resmen çıktı: Bu şartları taşıyanların borcu silinecek! İşte tarihi detaylar...

İşsizlere yönelik düzenlemeler içeren torba yasa, meclise sunuldu. Yasa, işsizlere icra borçlarının affı ve kamuda geçici işçilerin kadroya alınması gibi önemli avantajlar sağlayacak.

Finans
28 Mart 2023 - 11:30
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İcralık borcu olanlar dikkat! Karar resmen çıktı: Bu şartları taşıyanların borcu silinecek! İşte tarihi detaylar...
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İşsizlere yönelik düzenlemeler içeren torba yasa, meclise sunuldu. Yasa, işsizlere icra borçlarının affı ve kamuda geçici işçilerin kadroya alınması gibi önemli avantajlar sağlayacak.

İşsizlerin İcra Borçlarına Af

Ekonomik kriz nedeniyle iş bulamayanların icra borçları arttı. Torba Yasa ile işsizlerin icra borçlarına af getirilmesi, borçlarının belli bir kısmının silinmesi ya da taksitlendirilmesi gibi düzenlemeler amaçlanıyor. Yasa, bu kişilerin borçlarını ödemeleri için ek süre tanıyacak. İcra, kredi kartı, vergi borçları ya da borçlu olunan kişiye ödenemeyen borçlar gibi, mahkeme kararıyla takibe düşmüş ve borçlu tarafından ödenmemiş borçları ifade ediyor.



İşsizlere yönelik düzenlemeler içeren torba yasa

Geçici İşçi Çalıştırma

Torba Kanun, daha önce kamuda geçici olarak istihdam edilen ve istihdam edildikten sonra işsiz kalan geçici işçiler için de bir hüküm içeriyor. Bu işçilere kadro verilecek ve kamudaki boş kadrolara 11 ay 29 gün süreyle atanabilecek Bu düzenleme, kamu sektöründeki geçici işçi açığını giderecek ve istihdamın artırılmasına yardımcı olacak. Geçici işçilerin kadroya alınmasının yanı sıra Torba Yasa ile işsizlerin icra borçlarına da af getiriliyor. Ayrıca, en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi tutarları artırılarak işsizler rahatlatılacak. Kanun hüküm ve düzenlemeleri, işsizlerin karşılaştığı ekonomik zorlukların hafifletilmesine yardımcı olacak.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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