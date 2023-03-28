İcralık borcu olanlar dikkat! Karar resmen çıktı: Bu şartları taşıyanların borcu silinecek! İşte tarihi detaylar...

İşsizlere yönelik düzenlemeler içeren torba yasa, meclise sunuldu. Yasa, işsizlere icra borçlarının affı ve kamuda geçici işçilerin kadroya alınması gibi önemli avantajlar sağlayacak.
İşsizlerin İcra Borçlarına Af
Ekonomik kriz nedeniyle iş bulamayanların icra borçları arttı. Torba Yasa ile işsizlerin icra borçlarına af getirilmesi, borçlarının belli bir kısmının silinmesi ya da taksitlendirilmesi gibi düzenlemeler amaçlanıyor. Yasa, bu kişilerin borçlarını ödemeleri için ek süre tanıyacak. İcra, kredi
kartı, vergi borçları ya da borçlu olunan kişiye ödenemeyen borçlar gibi, mahkeme kararıyla takibe düşmüş ve borçlu tarafından ödenmemiş borçları ifade ediyor.
Geçici İşçi Çalıştırma
Torba Kanun, daha önce kamuda geçici olarak istihdam edilen ve istihdam edildikten sonra işsiz kalan geçici işçiler için de bir hüküm içeriyor. Bu işçilere kadro verilecek ve kamudaki boş kadrolara 11 ay 29 gün süreyle atanabilecek Bu düzenleme, kamu sektöründeki geçici işçi açığını giderecek ve istihdamın artırılmasına yardımcı olacak. Geçici işçilerin kadroya alınmasının yanı sıra Torba Yasa ile işsizlerin icra borçlarına da af getiriliyor. Ayrıca, en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi tutarları artırılarak işsizler rahatlatılacak. Kanun hüküm ve düzenlemeleri, işsizlerin karşılaştığı ekonomik zorlukların hafifletilmesine yardımcı olacak.