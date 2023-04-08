İcralık borcu olanlara müjde geldi! Sonunda karar çıktı: O şartla listeden çıkacaklar!

İcra affı ve borç yapılandırması ile ilgili yeni düzenlemeler, torba yasa içerisinde yer almaktadır. Vergi affı ile birlikte, icra borcu olan vatandaşlara borç yapılandırma imkanı sağlanacak ve borçlar geniş kapsamlı olarak yapılandırılacaktır. . İcra borçları silinecek mi? İşte tüm ayrıntılar...
İCRA BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?
Meclis'e sunulan torba yasası, işsiz vatandaşların icra borçlarının affı ve kamuda geçici işçilerin kadroya alınması gibi önemli düzenlemeler içeriyor. Ancak, Bağ-Kur'luların durumu hala belirsizliğini koruyor. Yeni yasa ile birlikte işsizlerin geniş kapsamlı borçları için yapılandırma avantajı sağlanacak ve borcu olan kişilere ödeme için ek süre tanınacak. Borçlarını ödeyemeyen kişilerin borçları belli bir kısmının silinmesi ya da taksitlendirilmesi gibi düzenlemeler bekleniyor. İcra, kredi kartı, vergi veya takibe düşmüş diğer borçlar gibi, borçlu tarafından ödenmemiş tüm borçlar da yeni düzenleme kapsamında ele alınacak.