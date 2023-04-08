Finans
08 Nisan 2023 - 00:45

İcralık borcu olanlara müjde geldi! Sonunda karar çıktı: O şartla listeden çıkacaklar!

Vatandaşların beklediği bir haber sonunda geldi. Geçtiğimiz günlerde meclise sunulan torba yasası ile birlikte işsiz vatandaşların icra borçlarının affedileceği ve kamuda geçici işçilerin kadroya alınacağı gibi birçok yeni düzenleme yapılması bekleniyor. Detaylar haberimizde...

Finans
08 Nisan 2023 - 00:45
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İcralık borcu olanlara müjde geldi! Sonunda karar çıktı: O şartla listeden çıkacaklar!
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İcra affı ve borç yapılandırması ile ilgili yeni düzenlemeler, torba yasa içerisinde yer almaktadır. Vergi affı ile birlikte, icra borcu olan vatandaşlara borç yapılandırma imkanı sağlanacak ve borçlar geniş kapsamlı olarak yapılandırılacaktır. . İcra borçları silinecek mi? İşte tüm ayrıntılar...

İCRA BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

ödeme



Meclis'e sunulan torba yasası, işsiz vatandaşların icra borçlarının affı ve kamuda geçici işçilerin kadroya alınması gibi önemli düzenlemeler içeriyor. Ancak, Bağ-Kur'luların durumu hala belirsizliğini koruyor. Yeni yasa ile birlikte işsizlerin geniş kapsamlı borçları için yapılandırma avantajı sağlanacak ve borcu olan kişilere ödeme için ek süre tanınacak. Borçlarını ödeyemeyen kişilerin borçları belli bir kısmının silinmesi ya da taksitlendirilmesi gibi düzenlemeler bekleniyor. İcra, kredi kartı, vergi veya takibe düşmüş diğer borçlar gibi, borçlu tarafından ödenmemiş tüm borçlar da yeni düzenleme kapsamında ele alınacak.

İŞSİZ VATANDAŞLAR İÇİN ALINAN KARARLAR AÇIKLANDI

para

Torba yasası kapsamında, önceden kamuda geçici olarak çalışan ve sonrasında işsiz kalan geçici işçiler için yeni kararlar alındı. Yeni yasayla birlikte bu işçilere kadro verilmesi planlanıyor. İşsiz vatandaşlar, 11 ay 29 gün süreyle kamudaki boş kadrolara atanabilecekleri yeni bir düzenleme tasarlanıyor. Bu sayede, kamuda oluşan geçici işçi açığı azaltılmayı hedefleniyor. Ayrıca, torba yasa kapsamında işsizlerin icra borçlarına da af getirilecek.

Düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi tutarları artırılarak işsiz vatandaşların rahatlaması amaçlanıyor. Yeni düzenlemelerle, işsizlerin karşılaştığı ekonomik zorluklar hafifletilmeye çalışılacak.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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