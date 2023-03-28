İcralık borcu yüzünden uykuları kaçanlar dikkat! İcrada devir değişti: Artık bu çat kapı yapılamayacak













TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, yargıda yeni düzenlemeleri içeriyor. Bu teklifle İcra ve İflas Kanunu'na "konutta haciz" başlıklı bir madde eklenecek. Buna göre, icra müdürü, haciz yapılması talep edilen yerin konut olduğunu tespit ettiğinde, bu yerde haciz yapılmasına karar verebilecek ancak bu kararı icra mahkemesinin onayına sunmak zorunda kalacak. İcra mahkemesi, dosyayı aldıktan sonra en geç 3 gün içinde dosya üzerinden yapacağı inceleme sonucunda, talep edilen yerin konut olduğunu anlarsa kararı kesin olarak onaylayacak. Bu onayın ardından, icra dairesi haciz işlemlerine başlayabilecek. Bu düzenleme ile amaçlanan, borçlu ve ailesinin konutlarının haciz edilmesini önlemek ve insana yakışır bir yaşam sürdürebilmesi için gerekli olan temel ihtiyaçların korunmasıdır.Konutta haciz konusunda yapılan yeni düzenlemelere göre, icra müdürü tarafından yapılan haciz talebi sonucunda mahkeme tarafından onaylanan bir kararın ardından haciz işlemlerine başlanacak. Ancak, daha sonra yapılan bir inceleme sonucunda, haciz yapılması talep edilen yerin konut olmadığı anlaşılırsa, mahkeme kararı kesin olarak kaldıracak ve bu durum icra müdürüne bildirilecek. Bu durumda, mevcut haciz talebi hakkında yeniden karar verilecek. Eğer mahkemenin onayladığı bir yer konut olmadığı halde haczin devam ettiği tespit edilirse, bu durumda haczin yapılmasına rıza gösterilmemesi halinde haciz işlemi sonlandırılacak. Ancak, ihtiyati haciz hakkında bu hüküm uygulanmayacak. Yeni düzenleme, yürürlüğe gireceği tarihten önce verilen konutta haciz yapılmasına dair kararlar ve bu kararlar uyarınca haczedilmiş eşyalar hakkında geçerli olmayacak. Ancak, düzenleme kapsamında, borçlu ve aynı evde yaşayan aile bireylerine ait kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haciz edilemeyecek mallar arasında sayılacak. Bu düzenleme ile birlikte, icra takibine konu alacağın miktarını aşacak şekilde haciz yapılması da yasaklanmış olacak. Amacı, borçlunun ve ailesinin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve insana yakışır bir yaşam sürdürebilmesi için gerekli olan eşyaların korunmasıdır.Yeni düzenleme kapsamında, İcra ve İflas Kanunu'na "muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiyesi" başlıklı bir madde eklenecek. Bu madde kapsamında, muhafaza işleminin dayanağı olan haciz kalkmış ancak yedieminde bulunan malların tasfiyesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenecek. Buna göre, takibin yapıldığı yer icra dairesi, yedieminde bulunan malları resen tasfiye edecek ve tasfiye edilecek mallara ilişkin bilgiler Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde duyurulacak. Tasfiye masrafları ise dosyadaki avanstan karşılanacak. Eğer avans bulunmuyorsa, Adalet Bakanlığı bütçesinden ödeme yapılacak. Ancak, ödenen tutar bütçeden yapılan masrafı karşılamıyorsa, icra dairesi bakiye masrafın borçludan tahsil edilmesi için tahsil dairesine bildirimde bulunacak. Bu düzenleme, muhafaza işleminin dayanağı olan hacizin kalkması halinde yedieminde bulunan malların tasfiyesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesini amaçlamaktadır.