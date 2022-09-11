EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 14:46

İcralık ilanlarında fırsatlar bitmiyor! Bu ilanlarda 2 gün içerisinde satışlar yapılacak! Yatırımcının ihtiyacı arsa, daire, işyeri hepsi var… İşte satış yerleri

Bankalar üzerinde birçok icralık gayrimenkuller yer alırken özellikle son dönemlerde Ziraat Bankası'nda arsa, işyeri, konut ihaleleri yapılmaktadır. Piyasanın altında gayrimenkul almak isteyenlerin tercihi icralık ilanlar olurken 2 gün içerisinde satışı gerçekleşecek yerler belli oldu. İşte, icralık olarak satışa sunulacak yerler haberimizde yer almaktadır

EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 14:46
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İcralık ilanlarında fırsatlar bitmiyor! Bu ilanlarda 2 gün içerisinde satışlar yapılacak! Yatırımcının ihtiyacı arsa, daire, işyeri hepsi var… İşte satış yerleri


İcra satışlarında büyük karlar elde edilme fırsatı varken yatırımcılar arsa, işyeri ve konut için harekete geçmektedir. Özellikle kamu bankalarında olan icralık ürünlerde Ziraat Bankası önde gelmektedir. Ziraat Bankası gayrimenkulleri 647 bin 500 TL'den başlayan ihale bedelleri ile satışa çıkarıldığı duyuruldu.

Ziraat Bankası icralık arsa ihalesi

Ziraat Bankası icralık arsada son gün geldi



Piyasanın çok altında satışa sunulan icralık yerler için Ziraat Bankası tek adres haline geldi. Uygun fiyat üzerinden ihaleye çıkarılan bir arsa için son gün uyarısı geldi. İhalesi yarın bitecek olan arsa ise Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Kirazbucağı Mahallesi'nde yer almaktadır. İcralık olan ve ihalesi için son gün uyarısı verilen bu arsa 592 metrekare olup Ziraat Bankası tarafından biçilen bedel ise 647.500 TL olduğu belirlendi.

Ziraat Bankası icralık konut ihalesi

Ziraat Bankası icralık konutta son 2 gün

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı olan Günaltay Mahallesi'nde yer alan konut Ziraat Bankası tarafından icralık olarak ihaleye çıkarılacaktır. 102 metrekare genişliğinde olan apartman dairesinin ihale ücreti ise Ziraat Bankası tarafından 892.500 TL olarak gösterildi. Bahsi geçen icralık dairenin ihalesi ise 2 gün içerisinde gerçekleşeceğinden duyurular gelmeye başladı.

Ziraat Bankası icralık işyeri için son 2 gün uyarısı geldi

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı olan Hocalar Mahallesi'nde icralık olan işyeri Ziraat Bankası tarafından son iki gün içerisinde ihaleye çıkarılacaktır. Satışa konulan işyeri depo ya da antrepo olarak kullanılmasında engel görülmemektedir. 352 metrekarelik icralık olan işyerinin bedeli ise Ziraat Bankası tarafından 4 milyon 242 bin 500 TL olarak belirlendi. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
Duyan maaşını hemen taşıyacak! O bankadan emekli maaşını taşıyacaklara müjde! Promosyon oranı yükseldi! İşte yeni promosyon ücreti
Duyan maaşını hemen taşıyacak! O bankadan emekli maaşını taşıyacaklara müjde! Promosyon oranı yükseldi! İşte yeni promosyon ücreti
Yatırım fırsatı arayana bu fırsat kırk yılda bir gelir! Akbank'da taşınmazlar satışa çıktı! 2 Büyük şehir yatırım için kaçırılmayacak fırsat var!
Yatırım fırsatı arayana bu fırsat kırk yılda bir gelir! Akbank'da taşınmazlar satışa çıktı! 2 Büyük şehir yatırım için kaçırılmayacak fırsat var!
Bankaların promosyon yarışı emekliye yarayacak! O bankalar arasında yarış kızıştı! İşte özel bankaların promosyon oranları
Bankaların promosyon yarışı emekliye yarayacak! O bankalar arasında yarış kızıştı! İşte özel bankaların promosyon oranları
Zamlar dur durak bilmiyor! O ilimizde suya yeni zam için olağanüstü toplanıyor! Suya gelecek zam isyan ettirecek!
Zamlar dur durak bilmiyor! O ilimizde suya yeni zam için olağanüstü toplanıyor! Suya gelecek zam isyan ettirecek!
Altında kaçırılmayacak fırsat geldi! 14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatlarında alım fırsatı doğdu!
Altında kaçırılmayacak fırsat geldi! 14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatlarında alım fırsatı doğdu!
e-Devlet ile başvurular başladı! Dar gelirli her aileye karşılıksız 600 TL veriliyor! Üstelik yardım her ay yapılacak!
e-Devlet ile başvurular başladı! Dar gelirli her aileye karşılıksız 600 TL veriliyor! Üstelik yardım her ay yapılacak!
Son Haberler
Duyan maaşını hemen taşıyacak! O bankadan emekli maaşını taşıyacaklara müjde! Promosyon oranı yükseldi! İşte yeni promosyon ücreti
Duyan maaşını hemen taşıyacak! O bankadan emekli maaşını taşıyacaklara...
BİM fırsatları alev alev! Giren boş çıkmıyor! Bim'de aktüel indirimler başladı! Bu indirimler kuyruklar oluşturacak
BİM fırsatları alev alev! Giren boş çıkmıyor! Bim'de aktüel indirimler...
Yatırım fırsatı arayana bu fırsat kırk yılda bir gelir! Akbank'da taşınmazlar satışa çıktı! 2 Büyük şehir yatırım için kaçırılmayacak fırsat var!
Yatırım fırsatı arayana bu fırsat kırk yılda bir gelir! Akbank'da...
Bankaların promosyon yarışı emekliye yarayacak! O bankalar arasında yarış kızıştı! İşte özel bankaların promosyon oranları
Bankaların promosyon yarışı emekliye yarayacak! O bankalar arasında...
Gaziosmanpaşa'da akıllara durgunluk veren soygun! Kuyumcuyu kadın silah çekerek 600 bin liralık soygun yaptı!
Gaziosmanpaşa'da akıllara durgunluk veren soygun! Kuyumcuyu kadın silah...
TOKİ dar gelirliye ev satışında fırsata son birkaç adım! TOKİ başvuru şartları netleşiyor!
TOKİ dar gelirliye ev satışında fırsata son birkaç adım! TOKİ...
Yüksek maaşla personel alınıyor! Yaş şartı yok, ilkokul mezunu olmak yeterli! 24 bin 469 kişi alınacak, son başvuru tarihi ise...
Yüksek maaşla personel alınıyor! Yaş şartı yok, ilkokul mezunu...
Zamlar dur durak bilmiyor! O ilimizde suya yeni zam için olağanüstü toplanıyor! Suya gelecek zam isyan ettirecek!
Zamlar dur durak bilmiyor! O ilimizde suya yeni zam için olağanüstü...
Altında kaçırılmayacak fırsat geldi! 14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatlarında alım fırsatı doğdu!
Altında kaçırılmayacak fırsat geldi! 14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatlarında...
Ordu’da iki kardeş aynı gün birer saat arayla vefat etti
Ordu’da iki kardeş aynı gün birer saat arayla vefat etti
e-Devlet ile başvurular başladı! Dar gelirli her aileye karşılıksız 600 TL veriliyor! Üstelik yardım her ay yapılacak!
e-Devlet ile başvurular başladı! Dar gelirli her aileye karşılıksız...
O bankalardan beklenen haber geldi, ödemeler başladı! Emekliyseniz mutlaka kontrol edin! Hesaplara 10.000 TL karşılıksız yatacak! Online başvurular başladı
O bankalardan beklenen haber geldi, ödemeler başladı! Emekliyseniz...
O ilde yatırımlık 6 arsa satışa çıkıyor! Yatırımı toprağa yapmak isteyenlere fırsat! 445 bin TL'ye arsa sahibi olmak için fırsat bu fırsat!
O ilde yatırımlık 6 arsa satışa çıkıyor! Yatırımı toprağa...
Köpek saldırısına uğramıştı! Yüzüne dikiş atılan Tuğba Altıntop'tan dehşete düşüren açıklamalar geldi!
Köpek saldırısına uğramıştı! Yüzüne dikiş atılan Tuğba Altıntop'tan...
Aleyna Tilki'ye direkt soruldu! Cevabı esirgemeden yapıştırdı! 'Uzi ile Aşk yaşıyorlar mı?' sorusu sosyal medyayı salladı
Aleyna Tilki'ye direkt soruldu! Cevabı esirgemeden yapıştırdı! 'Uzi...