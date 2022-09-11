İcralık ilanlarında fırsatlar bitmiyor! Bu ilanlarda 2 gün içerisinde satışlar yapılacak! Yatırımcının ihtiyacı arsa, daire, işyeri hepsi var… İşte satış yerleri







Ziraat Bankası icralık arsada son gün geldi







Ziraat Bankası icralık konutta son 2 gün

Ziraat Bankası icralık işyeri için son 2 gün uyarısı geldi

İcra satışlarında büyük karlar elde edilme fırsatı varken yatırımcılar arsa, işyeri ve konut için harekete geçmektedir. Özellikle kamu bankalarında olan icralık ürünlerde Ziraat Bankası önde gelmektedir. Ziraat Bankası gayrimenkulleri 647 bin 500 TL'den başlayan ihale bedelleri ile satışa çıkarıldığı duyuruldu.Piyasanın çok altında satışa sunulan icralık yerler için Ziraat Bankası tek adres haline geldi. Uygun fiyat üzerinden ihaleye çıkarılan bir arsa için son gün uyarısı geldi. İhalesi yarın bitecek olan arsa ise Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Kirazbucağı Mahallesi'nde yer almaktadır. İcralık olan ve ihalesi için son gün uyarısı verilen bu arsa 592 metrekare olup Ziraat Bankası tarafından biçilen bedel ise 647.500 TL olduğu belirlendi.İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı olan Günaltay Mahallesi'nde yer alan konut Ziraat Bankası tarafından icralık olarak ihaleye çıkarılacaktır. 102 metrekare genişliğinde olan apartman dairesinin ihale ücreti ise Ziraat Bankası tarafından 892.500 TL olarak gösterildi. Bahsi geçen icralık dairenin ihalesi ise 2 gün içerisinde gerçekleşeceğinden duyurular gelmeye başladı.Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı olan Hocalar Mahallesi'nde icralık olan işyeri Ziraat Bankası tarafından son iki gün içerisinde ihaleye çıkarılacaktır. Satışa konulan işyeri depo ya da antrepo olarak kullanılmasında engel görülmemektedir. 352 metrekarelik icralık olan işyerinin bedeli ise Ziraat Bankası tarafından 4 milyon 242 bin 500 TL olarak belirlendi.