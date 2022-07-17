İcralık olanlar kredi çekebilir mi? İcralık olanların kredi çekme şartları nelerdir? İcralık olanlara kredi veren bankalar açıklandı







İcralık olanlar kredi çekebilir mi







Kredi notu düşük olanlar nasıl kredi çekebilir

Sicili bozulmuş insanlar nakit ihtiyaçları için bankaların kredi verip vermeyeceklerini araştırıyorlar. Peki icralık olan vatandaşlar kredi çekebilir mi? İcralık olanlara kredi vermenin şartları nelerdir? İcralık olan ve sicili bozulmuş vatandaşların kredi çekme durumları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Sicili bozulan, icralık olan vatandaşlara kredi desteği sağlamak için bankaların belli prosedürleri bulunmaktadır. Eğer bir müşterinin kredi kartının ilk taksitini ödemediği için kredi notu düştüyse banka tarafından yapılan yapılandırma ile birlikte tekrar borçlarını ödemeye başlayabilir. Bu şekide ise kredi notlarını yükseltebilir. Kredi notunun kötüleşmesi durumu 5 taksit sonrasında sicilinizi bozabilmektedir. Eğer maaşınızı kredi notunuzun düştüğü bankadan alıyorsanız maaşınız kesintiye uğrar. Bu da kredi notunuzun yükselmesi için sizin lehinize bir durumdur. Torba yasa olarak adlandırılan sistemle vatandaşlar kredi notlarını ve sicillerini toparlayabilirler. Torba yasa sistemini uygulayan bankalar arasında Fibabanka, Alternatif Bank, Ziraat Bankası, ING Bankası, TEB, Garanti Bankası, Vakıfbank, Halk Bank, Odeabank, Akbank ve Denizbank'dır. Bazı bankalar ise 6 ay ertelemeli kredi imkanı sunabilmektedir. Yasal olarak bankalar dışında sicili bozuk olan vatandaşlara destek veren finans kuruluşları da vardır. Finans kuruluşları alınan krediye fazladan faiz ekler. Finans kuruluşundan kredi almak isteyen vatandaşların yasal olup olmadığını iyice araştırması gerekmektedir.Kredi notu düşük olan insanların kredi çekebilmeleri için dört önemli etken vardır. Bunlardan ilki sigorta devamlılığı olmasıdır. Eğer Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı en az 4 aylık bir sigorta başlangıcınız olursa kredi notunuzu düzeltmek amacıyla çekeceğiniz kredinin olumlu sonuçlanmasını etkiler. Eğer sicili bozulan kişinin üstünde bir ev, arsa, araba ya da gayrimenkul bulunuyorsa ve bunların üstünde haciz yoksa kredinizin olumlu sonuçlanma ihtimali yüksektir. Diğer etkenlerden biri de emekli maaşınız olmasıdır. Eğer bir bankadan emekli maaşı alıyorsanız, maaşınızı kredi çekmek istediğiniz bankaya taşımanız kredi çekmeniz için olumlu bir etken olacaktır. Son olarak eğer bir işletmeye sahipseniz ve gelir belgenizi bankaya sunarsanız kredi notunuzu düzeltmek için kredi alabilirsiniz.