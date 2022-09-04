İcralık olanlara müjde! Borçlar siliniyor!

Dar Gelirli Vatandaşların Borçlarının Silineceği Tarih Belli Oldu!
Geçtiğimiz hafta hükümet tarafından vatandaşlara oldukça önemli bir açıklama yapılmıştı. Dar gelirlilere yönelik bir paketin hazırlama aşamasında olduğu ve gelecek ay meclise torba yasa olara sunulacağı söylendi. Bahsi geçen pakette 5 milyonu aşkın vatandaşın 2bin TL’ye kadar olan borçlarının icradan düşürüleceği, 1 milyondan fazla kişinin de varlık yönetimi şirketlerine olan borçlarının da devlet tarafından ödeneceği söylendi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşlara destek verileceği ve borçların büyük bir kısmının temel ihtiyaçlar olan elektrik su ve doğalgaz ile telefon faturaları gibi aboneliklere ait borçlarından kaynaklandığını, bu borçların söz konusu düzenlemeyle ödeneceğini ve silineceğini belirtti.
Borçların Silineceği Tarih
Konuya ilişkin yapılan açıklamada, silinecek olan borçların 15 Ağustos tarihinin kritik tarih olarak belirlendiğine değinildi. Bu tarihten önceki borçlar düzenlenen paketin içinde olacak. 15 Ağustos’tan sonraki borçlar ise silinmeyecek. Özetle icralık borcu 2 bin TL ve altında olan kişilerin borçları silinecek. Varlık yönetim şirketlerindeki borçları 2 bin 500 liraya kadar olan vatandaşların da borçları düzenleme kapsamında silinecek.