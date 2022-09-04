EKONOMİ
04 Eylül 2022 - 21:06

İcralık olanlara müjde! Borçlar siliniyor!

İcralık olanlara ve varlık yönetim şirketlerine borcu olan vatandaşlara son dakika müjdesi! İcra borçları siliniyor. Peki, E-Devletten icra sorgulaması nasıl yapılır? İşte, icralık olanlar için gelen iyi haber…

EKONOMİ
04 Eylül 2022 - 21:06
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İcralık olanlara müjde! Borçlar siliniyor!

Dar Gelirli Vatandaşların Borçlarının Silineceği Tarih Belli Oldu!



Geçtiğimiz hafta hükümet tarafından vatandaşlara oldukça önemli bir açıklama yapılmıştı. Dar gelirlilere yönelik bir paketin hazırlama aşamasında olduğu ve gelecek ay meclise torba yasa olara sunulacağı söylendi. Bahsi geçen pakette 5 milyonu aşkın vatandaşın 2bin TL’ye kadar olan borçlarının icradan düşürüleceği, 1 milyondan fazla kişinin de varlık yönetimi şirketlerine olan borçlarının da devlet tarafından ödeneceği söylendi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşlara destek verileceği ve borçların büyük bir kısmının temel ihtiyaçlar olan elektrik su ve doğalgaz ile telefon faturaları gibi aboneliklere ait borçlarından kaynaklandığını, bu borçların söz konusu düzenlemeyle ödeneceğini ve silineceğini belirtti.

Borçların Silineceği Tarih



Konuya ilişkin yapılan açıklamada, silinecek olan borçların 15 Ağustos tarihinin kritik tarih olarak belirlendiğine değinildi. Bu tarihten önceki borçlar düzenlenen paketin içinde olacak. 15 Ağustos’tan sonraki borçlar ise silinmeyecek. Özetle icralık borcu 2 bin TL ve altında olan kişilerin borçları silinecek. Varlık yönetim şirketlerindeki borçları 2 bin 500 liraya kadar olan vatandaşların da borçları düzenleme kapsamında silinecek.

Nureddin Nebati

İcra Dosyası Nereden Sorgulanır?

Herhangi bir kişinin üzerine açılan icra davası veya icra dosyasının olup olmadığını öğrenebilmesi oldukça basit. Kişi ve kişiler E-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yaparak icra dostalarının olup olmadığını öğrenebilirler.

Varlık Yönetim Şirketlerine Borcum Var Mı, Varsa Nasıl Öğrenirim?

Herhangi bir varlık yönetim şirketine borcunuzun olup olmadığını ise TBB tarafından açılan kredi risk merkezinden ulaşabilmek mümkün. E-Devlet Kapısı üzerinden arama kısmında kredi risk yazarak Türkiye Bankalar Birliği Kredi Risk Merkezi Raporu başvurusu yapılarak borç sorgulaması yapılabilir.

edevlet

2 bin 500 Lira Limiti Arttırılmalı!

Vatandaşlar tarafından icra ve varlık yönetim şirketlerine olan borçlarının bu miktardan fazla olmasından dolayı limitin arttırılması yönünde talepler var.

Düzenleme Ekim Ayında Meclise Girecek

İcra ve varlık yönetim şirketlerine borcu olan vatandaşların borçlarının silinmesine yönelik düzenlemenin meclise gireceği tarih ise Ekim ayı olarak tahmin ediliyor.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
İlginizi Çekebilir
Orta Vadeli Program açıklandı!
Orta Vadeli Program açıklandı!
İslam Memiş, dolar ve altın hakkında açıklamalarda bulundu:
İslam Memiş, dolar ve altın hakkında açıklamalarda bulundu: "Rekora gidecek"
Kredi Kartı kullananlar dikkat! Kredi Kartı faizlerinde değişiklik yolda! 2022 Kredi Kartı faiz oranları
Kredi Kartı kullananlar dikkat! Kredi Kartı faizlerinde değişiklik yolda! 2022 Kredi Kartı faiz oranları
Akaryakıtta yükseliş beklentisi: 6 Eylül'de benzin ve motorine yeni zam
Akaryakıtta yükseliş beklentisi: 6 Eylül'de benzin ve motorine yeni zam
Çalışanlar promosyon ödemelerinin yenilenmesi için KDK’ye başvurdu
Çalışanlar promosyon ödemelerinin yenilenmesi için KDK’ye başvurdu
Nebati: 'Tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız'
Nebati: 'Tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız'
Son Haberler
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri belli oldu! İşte Sıla Türkoğlu'na eşlik edecek isim!
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri belli oldu!...
Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan ayrıldı
Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan...
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin geliyor!
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin...
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
2022 YKS ek yerleştirme takvimi belli oldu
2022 YKS ek yerleştirme takvimi belli oldu
Selçuk Bayraktar’dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’ne tam not
Selçuk Bayraktar’dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’ne tam not
Van’da şüpheli valiz alarmı
Van’da şüpheli valiz alarmı
Arizona’yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz kaldı
Arizona’yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz...
Hatay’da denize giren şahıs 5 kilometre uzakta ölü olarak bulundu
Hatay’da denize giren şahıs 5 kilometre uzakta ölü olarak bulundu