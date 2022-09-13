İcralık olanlara TOKİ başvurusu şartları! İcralık olan vatandaşlara müjde

Bugün açıklanacak proje ile ilk defa 250 bin konut tek seferde yapılacak. Tüm bunlara ek olarak, vatandaşlara müjdeli haber 100.000 altyapı arazisi ve 10.000 sanayi ile kendi işlerini kurma imkanına sahip olacakları yönünde yapılmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Açıklama GeldiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar'da Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan gezisinin ardından uçakta bulunan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje hakkında, "Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu şekilde etkileyeceğine inanıyorum” diyerek, "250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş, “Ben kendim yapacağım” der ise onlara da “Buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin” diyeceğiz" dedi. Erdoğan, tüm bunların yanında 10 bin sanayi sitesi ile vatandaşımıza kendi işini kurma olanağı da sunulacağını açıkladı. Merak ile beklenen projede gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gaziler için özel kontenjanlar olacağını açıklayan Erdoğan, "Bunlar ile birlikte inanıyoruz ki yüksek kira bedeli almak sureti ile korsanlık yapanlar da burada en büyük darbeyi yiyeceklerdir" ifadelerini kullandı.
240 Ay Vade İmkanı
Düşük gelirli vatandaşlar peşin ödeme ve 240 ay vadeli alacaklar. Kentin gençlerine, emeklilerine, şehit yakınlarına, gazilere ve engellilere özel kota uygulanacak.