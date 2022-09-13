YAŞAM
13 Eylül 2022 - 15:08

İcralık olanlara TOKİ başvurusu şartları! İcralık olan vatandaşlara müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi TOKİ projesinin detayları belli oluyor. Detaylara haberimizden göz atabilirsiniz…

YAŞAM
13 Eylül 2022 - 15:08
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İcralık olanlara TOKİ başvurusu şartları! İcralık olan vatandaşlara müjde


Bugün açıklanacak proje ile ilk defa 250 bin konut tek seferde yapılacak. Tüm bunlara ek olarak, vatandaşlara müjdeli haber 100.000 altyapı arazisi ve 10.000 sanayi ile kendi işlerini kurma imkanına sahip olacakları yönünde yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Açıklama Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar'da Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan gezisinin ardından uçakta bulunan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje hakkında, "Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu şekilde etkileyeceğine inanıyorum” diyerek, "250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş, “Ben kendim yapacağım” der ise onlara da “Buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin” diyeceğiz" dedi. Erdoğan, tüm bunların yanında 10 bin sanayi sitesi ile vatandaşımıza kendi işini kurma olanağı da sunulacağını açıkladı. Merak ile beklenen projede gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gaziler için özel kontenjanlar olacağını açıklayan Erdoğan, "Bunlar ile birlikte inanıyoruz ki yüksek kira bedeli almak sureti ile korsanlık yapanlar da burada en büyük darbeyi yiyeceklerdir" ifadelerini kullandı.

240 Ay Vade İmkanı



Düşük gelirli vatandaşlar peşin ödeme ve 240 ay vadeli alacaklar. Kentin gençlerine, emeklilerine, şehit yakınlarına, gazilere ve engellilere özel kota uygulanacak.

İcrası Olanlar TOKİ'ye Başvurabilir Mi?

Son zamanlarda en çok tartışılan konulardan biri TOKİ olduğunda, bu konuda birçok soru ortaya çıkıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük gayrimenkul projesinin detayları açıklanmak üzereyken, en çok sorulan sorulardan biri; Soru "İcrası olan vatandaş TOKİ'ye başvurabilir mi?"

TOKİ, başvuru sahipleri için sadece başvuru şartlarının tanımlanmasını istemektedir. Belirtilen koşullar dışındaki durumlar TOKİ'ye başvuracak vatandaşların başvuru sürecini olumsuz etkilememektedir. Örneğin borcu olan bir vatandaş TOKİ'ye başvurusunu iletebilir. Başvuru TOKİ tarafından kabul edilir.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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