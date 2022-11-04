İddialı pozlarına devam eden Burcu Özberk bu sefer arabanın üzerine uzandı! Kırmızı elbisesiyle dekolte şov yapan oyuncu sosyal medyayı kasıp kavurdu







ÜNLÜ İSİMLERİN DE BEĞENİSİNİ TOPLADI







Sürekli estetik yaptırdığı iddiaları ile gündeme gelen Burcu Özberk, bu sefer iddialı pozlarıyla gündem oldu. Nefes kesen pozlarını takipçileriyle paylaşan oyuncunun fotoğrafları dakikalar içinde 150 binden fazla beğeni aldı.Burcu Özberk kırmızı elbisesiyle araba üzerinde verdiği pozuyla herkesi hayran bıraktı. Oyuncunun paylaşımı; Beril Pozam, Uraz Kaygılaroğlu, Çağlar Ertuğrul ve Zeynep Tuğçe Bayat gibi ünlülerden de beğeni aldı.Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Özberk bu zamana kadar; Güneşin Kızları, Muhteşem Yüzyıl ve Çocukluk gibi dizilerde oynadı. Son olarak Çağlar Ertuğrul'la birlikte Aşk Mantık İntikam isimli dizide oynayan oyuncunun ne zaman yene projeye başlayacağı ise merak ediliyor.