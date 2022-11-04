MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 10:48

İddialı pozlarına devam eden Burcu Özberk bu sefer arabanın üzerine uzandı! Kırmızı elbisesiyle dekolte şov yapan oyuncu sosyal medyayı kasıp kavurdu

Uzun zamandır herhangi bir projede yer almayan Burcu Özberk, sosyal medyadaki iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Kırmızı elbisesiyle arabanın üzerinde verdiği pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, sosyal medyayı yakıp geçti.

MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 10:48
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İddialı pozlarına devam eden Burcu Özberk bu sefer arabanın üzerine uzandı! Kırmızı elbisesiyle dekolte şov yapan oyuncu sosyal medyayı kasıp kavurdu


Sürekli estetik yaptırdığı iddiaları ile gündeme gelen Burcu Özberk, bu sefer iddialı pozlarıyla gündem oldu. Nefes kesen pozlarını takipçileriyle paylaşan oyuncunun fotoğrafları dakikalar içinde 150 binden fazla beğeni aldı.

ÜNLÜ İSİMLERİN DE BEĞENİSİNİ TOPLADI

Burcu Özberk kırmızı elbisesiyle araba üzerinde verdiği pozuyla herkesi hayran bıraktı. Oyuncunun paylaşımı; Beril Pozam, Uraz Kaygılaroğlu, Çağlar Ertuğrul ve Zeynep Tuğçe Bayat gibi ünlülerden de beğeni aldı.



 burcu özberk

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Özberk bu zamana kadar; Güneşin Kızları, Muhteşem Yüzyıl ve Çocukluk gibi dizilerde oynadı.

Son olarak Çağlar Ertuğrul'la birlikte Aşk Mantık İntikam isimli dizide oynayan oyuncunun ne zaman yene projeye başlayacağı ise merak ediliyor.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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