MAGAZİN
27 Eylül 2022 - 16:11

İddialı pozlarıyla dikkat çeken Zeynep Bastık, yatak odasından iç çamaşırlı fotoğrafını yayınladı!

Bir süre önce evlendiği Tolga Akış ile boşanan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık son dönemlerde iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine topluyor. Son olarak yatak odasından iç çamaşırlı pozunu paylaşan güzel şarkıcı gündeme bomba gibi düştü.

MAGAZİN
27 Eylül 2022 - 16:11
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İddialı pozlarıyla dikkat çeken Zeynep Bastık, yatak odasından iç çamaşırlı fotoğrafını yayınladı!


Müzik dünyasında son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Zeynep Bastık, sosyal medya hesabı üzerinden yatak odasında çektiği iç çamaşırlı pozunu yayınladı.

Zeynep Bastık



Tolga Akış ile çok kısa bir evlilik yapan Zeynep Bastık, kendisi gibi bir şarkıcı olan Edis ile yaptığı dansıyla günlerce konuşulmuştu. Şarkıcının hayranları bu dansa eleştiri yağdırırken ünlü şarkıcı cesur paylaşımlarına da ara vermeden devam etti.

Zeynep Bastık

Yatak odasından iç çamaşırlı poz!

Ünlü isim geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yatak odası pozlarını paylaşırken yaptığı her hareketi olay olan şarkıcının iç çamaşırlı hali beğeni ve yorum rekoru kırdı.

Zeynep Bastık

Yatak odasından çektiği pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Zeynep Bastık, hayranlarından çok sayıda beğeni alırken diğer taraftan da eleştirildi. Bilindiği üzere Bastık'ın son dönemdeki pozları zaman zaman Gülşen'e de benzetiliyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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