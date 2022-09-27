İddialı pozlarıyla dikkat çeken Zeynep Bastık, yatak odasından iç çamaşırlı fotoğrafını yayınladı!













Yatak odasından iç çamaşırlı poz!

Müzik dünyasında son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Zeynep Bastık, sosyal medya hesabı üzerinden yatak odasında çektiği iç çamaşırlı pozunu yayınladı.Tolga Akış ile çok kısa bir evlilik yapan Zeynep Bastık, kendisi gibi bir şarkıcı olan Edis ile yaptığı dansıyla günlerce konuşulmuştu. Şarkıcının hayranları bu dansa eleştiri yağdırırken ünlü şarkıcı cesur paylaşımlarına da ara vermeden devam etti.Ünlü isim geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yatak odası pozlarını paylaşırken yaptığı her hareketi olay olan şarkıcının iç çamaşırlı hali beğeni ve yorum rekoru kırdı.Yatak odasından çektiği pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Zeynep Bastık, hayranlarından çok sayıda beğeni alırken diğer taraftan da eleştirildi. Bilindiği üzere Bastık'ın son dönemdeki pozları zaman zaman Gülşen'e de benzetiliyor.