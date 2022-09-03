MAGAZİN
03 Eylül 2022 - 19:34

İdo Tatlıses'ten şok boşanma kararı! İdo boşanıyor

Şarkıcı İbrahim Tatlıses’in oğlu şarkıcı İdo Tatlıses’ten sevenlerini üzecek bir haber var. Şarkıcı İdo Tatlıses, birliktelik yaşadığı Yasemin Şefkatli’den ayrılık kararı aldı. İdo Tatlıses boşandı mı? İdo Tatlıses boşanıyor mu? İşte İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikilisinin evliliklerini sonlandıran neden….

MAGAZİN
03 Eylül 2022 - 19:34
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İdo Tatlıses'ten şok boşanma kararı! İdo boşanıyor


2021 yılında aşklarını evlilikle taçlandıran İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikilisi, oldukça muazzam ve gösterişli bir düğünle herkesin gözlerini kamaştıracak bir düğün seramonisi yaparak gündem konusu olmuşlardı. Birbirinden değerli sanatçıların akın ettiği düğünde ortaya çıkan görüntüler herkes tarafından hayranlıkla izlenmişti. Fakat ikiliden gelen haber herkesi hüsrana uğrattı. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’den şok boşanma kararı. Çiftin boşanma nedenlerini duyanlar kulaklarına inanamıyor.

Söyledikleri Sözler Herkesi İnandırmıştı!

Tanıştıkları anı doyasıya anlatan ikili aşık, aşk dolu sözlerle herkesi kendilerine imrendirmeyi başarmıştı. Özellikle Yasemin Şefkatli’nin eşi İdo tatlıes için söylediği şu sözler gündem konusu olmuştu:



“Beş yıl oldu biz tanışalı. İdo ile iki hafta boyunca bir mekanda karşılaşıyorduk. İdo da bir gün beni görüp, Instagram’ına bir fotoğraf koydu. Üzerinde sarı bir tişört vardı, restoranın adını yazıp, ‘sarışın kız bul beni’ yazdı. İlk tanıdığımda İdo asi ruhlu bir adamdı. ‘Evleneceğim adam bu’ dememiştim ama etkilenmiştim.

ido tatlıes

Ayrılık Kararı Gündemde Bomba Etkisi Yarattı!

Birbirlerine olan aşklarını anlatmakla ve yaşamakla bitiremeyen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin ayrılık kararı gündemde bomba etkisi yarattı.

Yasemin Şefkatli Çocuk İstemiyordu

Ortaya atılan iddialara göre İdo Tatlıses’in çocuğunun olmasını istemesi, baba olmaya hazır olduğunu belirttiği eşi Yasemin Şefkatli’den aldığı cevap herkesi şaşırttı. Yasemin Şefkatli’nin İdo Tatlıes’e cevabı ise “ben buna hazır değilim” şeklinde olduğu ileri sürüldü.

ido tatlıses

Boşanma Süreci Başlatıldı Boşanma Süreci Başlatıldı

Yasemin Şefkatli’den aldığı cevap üzerine boşanma kararı alan İdo Tatlıes’in evden ayrıldığı iddiası ortaya atıldı. İkiliden sessiz sedasız boşanma işlemlerini başlattıkları haberi geldi. İkiliden ortaya atılan iddialara herhangi bir karşılık vermemeleri de gündem konuları oldukları boşanma kararlarının gerçekliğini destekler nitelikte.

ido tatlıses

İdo Tatlıses Kimdir? 

İdo Tatlıses, veya İbrahim Tatlı olarak bilinen şarkıcı 15 Şubat 1992’de İstanbul ilinde dünyaya geldi. Tatlıes, Berklee College of Music’in Arrange and Producer bölümünde eğitimini tamamladı. İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna çiftinin oğulları olan İbrahim’in ismi kısaltılarak İbrahim ve Deryanın oğlu anlamına gelen İdo olarak bilinmekte. İdo Tatlıses, eğitimini İsviçre’de College du Leman’da tamamlamasının ardından iş hayatına Tatlıses Tv’de başladı. 2013 senesinde Dj’lik ve Tatlıses Kebap işletmesinde babasının işlerini devam ettirmeye başladı. Lisan eğitimini ise Beykent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümünde alan İdo, buranın ardından Amerika Boston’da sayılı olan müzik okullarından birisi olan Berklee’ye kaydolarak 15 ay müzik eğitimini tamamladı. 22014 yılında ise Sonsuz Teşekkürler adlı single ile müzik dünyasına katıldı. Bunun ardından Satır Satır adlı ikinci şarkısını piyasaya süren İdo, 2015 yılında Kaç Kere ve Aşk Bunun Adı şarkılarına klip çekti.

Yasemin Şefkatli Kimdir?

Yasemin Şefkatli, 1992 senesinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Sosyal medya fenomeni olan Hilal Şefkatli’nin de kuzeni olan Yasemin Şefkatli, lise eğitimini Özel İstek Vakfı Semiha Şakir Lisesi’nde tamamlayarak lisans eğitimi için mimarlık ve çevre tasarımı bölümüne giderek bu bölümden mezun olmuştur. Asıl mesleği ise mankenlik ve modellik olarak bilinin Yasemin Şefkatli, 2017 yılından bu yana birliktelik yaşadığı İDo Tatlıses ile 7 Ekim 2021 yılında dünya evine girmiştir.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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