İdris Naim Şahin kimdir, nereli, yaşı kaç? İdris Naim Şahin biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

İdris Naim Şahin’in kim olduğu ve hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar…

İDRİS NAİM ŞAHİN KİMDİR? İdris Naim Şahin, 1956 yılında Ordu Ünye'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne gitti. 1976 yılında bu üniversiteden mezun oldu. Pek çok yerde kaymakam olarak çalıştı. Bunlar Cizre, Türkel, Araklı, Devrekani ve Eleşkirt ilçeleridir. 1989'da İçişleri Bakanlığı Başmüfettişiydi ve 1994'te eski arkadaşı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmak istedi ve bu nedenle görevinden ayrıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcısı olarak çalıştı. Bu taahhütleri yerine getirirken memleketindeki Ordu ve Türkistan derneklerinde önemli görevlerde bulundu. AK Parti'nin kurucularından, daha sonra AK Parti'nin İstanbul temsilcisi olan ve MKYK'ya başarıyla üye olan ünlü siyasetçi Recep Tayyip Erdoğan ile partiye katıldılar. 2011 yılında Türkiye'nin 24. genel seçimlerinde ordudan milletvekili seçildi. Ardından 61. hükümetin İçişleri Bakanı olarak atandı. İdris Naim Şahin'in görevi 24 Ocak 2013'te sona erdi ve Muammer Güler bu görev için Ak Parti Mardin'den milletvekili seçildi. Politikacılar, çözüm sürecinde hatalar olduğunu ve çözüm sürecinin çözüülme sürecine dönüştüğünü iddia etti. İdris Naim Şahin evli ve 6 çocuk babasıdır. Ayrıca çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.