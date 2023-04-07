İETT duraklarında otobüs bekleyenler dikkat! Artık buralardan geçmeyecek: İBB'den açıklama yapıldı







O DURAKLARDA HİZMET VERİLMEYECEK!







Duraklarda İETT bekleyen vatandaşlar için açıklama yapıldı. Belirlenen yerlerde hizmet verilmeyeceği duyuruldu. Belirlenen zamandan sonra hizmet gerçekleştirilmeyecek. Hangi duraklarda hizmet verilmeyecek? Merak edilen detaylar haberimizde.İstanbul'da duraklarda İETT bekleyen vatandaşlar için yeni duyuru yapıldı. Hizmet gerçekleştirilmeyecek durakların bilgilendirilmesi gerçekleştirildi.İETT hatlar ile ilgili açıklama yaptı. 11G, 122D, 9ÇN hatlarında bulunan bazı duraklarda hizmet gerçekleştirilmeyecektir. Yapılan açıklama ise şu şekilde oldu: Duyuru Değerli Yolcularımız; 06.04.2023 tarihi Perşembe günü itibari ile Çekmeköy ilçesi Kışla Caddesi üzerinde yol ve kaldırım çalışması gerçekleştirilecektir. İlgili çalışma süresi boyunca; 11G, 122D, 9ÇN hatlarımız Kışla Caddesi, Tunç Sokak, Sevgi Sokak, Sultangazi Caddesi duraklarında hizmet veremeyecektir. Anlayışınız için teşekkür ediyoruz.