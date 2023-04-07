YAŞAM
07 Nisan 2023 - 15:30

İETT duraklarında otobüs bekleyenler dikkat! Artık buralardan geçmeyecek: İBB'den açıklama yapıldı

İETT vatandaşlarına önemli duyuruda bulundu. İETT durakta bekleyen vatandaşlarına ne duyurusunda bulundu? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
07 Nisan 2023 - 15:30
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İETT duraklarında otobüs bekleyenler dikkat! Artık buralardan geçmeyecek: İBB'den açıklama yapıldı


Duraklarda İETT bekleyen vatandaşlar için açıklama yapıldı. Belirlenen yerlerde hizmet verilmeyeceği duyuruldu. Belirlenen zamandan sonra hizmet gerçekleştirilmeyecek. Hangi duraklarda hizmet verilmeyecek? Merak edilen detaylar haberimizde.

O DURAKLARDA HİZMET VERİLMEYECEK!

İstanbul'da duraklarda İETT bekleyen vatandaşlar için yeni duyuru yapıldı. Hizmet gerçekleştirilmeyecek durakların bilgilendirilmesi gerçekleştirildi.İETT



İETT hatlar ile ilgili açıklama yaptı. 11G, 122D, 9ÇN hatlarında bulunan bazı duraklarda hizmet gerçekleştirilmeyecektir. Yapılan açıklama ise şu şekilde oldu:

Duyuru

Değerli Yolcularımız;

06.04.2023 tarihi Perşembe günü itibari ile Çekmeköy ilçesi Kışla Caddesi üzerinde yol ve kaldırım çalışması gerçekleştirilecektir. İlgili çalışma süresi boyunca; 11G, 122D, 9ÇN hatlarımız Kışla Caddesi, Tunç Sokak, Sevgi Sokak, Sultangazi Caddesi duraklarında hizmet veremeyecektir.

Anlayışınız için teşekkür ediyoruz.

EDİTÖR
Aynur Güllü
Aynur Güllü
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ