GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 15:31

İETT otobüsü Yenikapı'da zincirleme kazaya neden oldu: 14 yaralı!

İstanbul Fatih'te meydana gelen kazada İETT otobüsü zincirleme kazaya neden oldu. 7 aracın karıştığı kazada çok sayıda yaralı olduğu anlaşıldı.

GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 15:31
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İETT otobüsü Yenikapı'da zincirleme kazaya neden oldu: 14 yaralı!


İstanbul'un Fatih ilçesindeki Yenikapı Sahil Kennedy Caddesi'nde İETT otobüsü dehşet saçtı. Plakası ve sürücü kimliği henüz açıklanmayan İETT otobüsü öndeki araçla çarpıştı.

İETT otobüsü Yenikapı'da zincirleme kaza



Kaza yerinden edinilen bilgilere göre İETT otobüsünün freni patlamasından dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak öndeki araçlara çarpa çarpa ilerleyerek durabildiği öğrenildi.

İETT otobüsü Yenikapı'da zincirleme kaza

Yolda seyir halinde ilerleyen bir motosikleti de altına alan otobüsün en son bariyerlere çarparak durduğu bildirilirken 7 aracın birbirine girdiği kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İETT otobüsü Yenikapı'da zincirleme kaza

Zincirleme kazada 14 kişi yaralandı

Kaza yerine ulaşan yetkililerin ilk belirlemelerine göre 14 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra ambulanslara alarak çevre hastanelere kaldırdılar.

İETT otobüsü Yenikapı'da zincirleme kaza

Kaza nedeniyle Sahil Kennedy Caddesi, polis ekipleri tarafından çift yönlü trafiğe kapatıldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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