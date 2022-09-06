İETT otobüsü Yenikapı'da zincirleme kazaya neden oldu: 14 yaralı!













Zincirleme kazada 14 kişi yaralandı

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Yenikapı Sahil Kennedy Caddesi'nde İETT otobüsü dehşet saçtı. Plakası ve sürücü kimliği henüz açıklanmayan İETT otobüsü öndeki araçla çarpıştı.Kaza yerinden edinilen bilgilere göre İETT otobüsünün freni patlamasından dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak öndeki araçlara çarpa çarpa ilerleyerek durabildiği öğrenildi.Yolda seyir halinde ilerleyen bir motosikleti de altına alan otobüsün en son bariyerlere çarparak durduğu bildirilirken 7 aracın birbirine girdiği kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Kaza yerine ulaşan yetkililerin ilk belirlemelerine göre 14 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra ambulanslara alarak çevre hastanelere kaldırdılar.Kaza nedeniyle Sahil Kennedy Caddesi, polis ekipleri tarafından çift yönlü trafiğe kapatıldı.