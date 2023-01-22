İETT otobüsünde cinsel ilişki sırasında yakalanan şoförün savunması 'Pes' dedirtti!







"ESKİ SEVGİLİMDİ"







Olay, 7 Haziran günü saat 00:48 sıralarında yaşandı. E.A.'da Yay Meydanı Caddesi'nde yürürken bir çiftin İETT'ye ait belediye otobüsünde seks yaparlarken gördü. E.A. hemen cep telefonunu çıkardı ve çiftin fotoğraflarını çekerek polise gitti. Olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekibi, park halinde duran İETT otobüsünün hareket ettiğini görünce durdurdu ve şoförü sorguya aldı. Kadının otobüste olmadığını gören polis, şoförü emniyete götürdü ve sorgusuna orada devam etti. Olayı ihbar eden E.A., polise olanları anlattı ve elindeki fotoğrafları onlara verdi. Otobüs şoförü A.Ş. (50) gözaltına alındı.İfadesi alınan sürücü, A.Ş. kadının eski sevgilisi N.G. olduğunu ve o gün yanına geldiğini, otobüste cinsel ilişkiye girdiklerini fakat sonrasında pişman olduğunu söylediği öğrenildi. İfadenin tamamlanması sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlenirken iddianamede, sunulan fotoğrafların cadde ortasına park etmiş bir otobüste cinsel ilişkiye girdiklerini gösterdiği, şoför A.Ş. ile beraber cinsel ilişki yaşadığı tespit edilen N.G.'NİN hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki kısa süreli duruşmada iki sanık hakkında 15 gün içinde savunmalarını yapmaları için mektup gönderildi. Ancak her iki sanıkta belirtilen süre içinde yazılı savunma yapmadı. Kararı veren mahkeme, karar metnine sürücü A.Ş.'nin ifadesinde 'N.G. ile birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz.2 ifadelerine yer verirken N.G. ise sürücüyü tanımadığını ve Çanakkale'de ikamet ettiğini olayın yaşandığı gün de İstanbul'da olup olmadığını hatırlamadığını ve diğer sanıkların kimliğini bilmesinin yardım ve hayır işlerinde çalışmasından dolayı normal olduğunu söylediğini ekledi. Kararda, soruşturma raporuna göre otobüste bulunanlardan A.Ş. ile N.G.'nin olay günü belediye otobüsünde cinsel ilişkiye girdiğini itiraf ettiği kaydedildi. İETT şoförü A.Ş ve N.G.'nin "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasından ayrı ayrı 3 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Mahkeme heyeti, sanıkların daha önce hiç hüküm giymemiş olmaları ve kişilik özelliklerini dikkate alarak, sanıkların bir daha suç işlemeyecekleri inancıyla haklarında verilen cezaların açıklanmasının ertelenmesine karar verdi.