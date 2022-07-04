İETT otobüsünün sert manevrası yolcunun belini kırdı!

Selimpaşa- Silivri arası sefer yapan İETT otobüsünde yolculuk yapan 40 yaşındaki Gökhan Biliz isimli yolcu, otobüsün sert manevrası sonucu belini kırdı. Korkunç olay geçtiğimiz gün meydana geldi. Silicri'de yaşayan Gökhan Biliz, evine gitmek için Selimpaşa- Silivri arası sefer yapan İETT ptpbüsüne bindi. Otobüs seyri halinde ilerlerken birden sert bir manevra yaptı. O sırada koltukta oturab Gökhan Biliz, otobüsün koridoruna düştü.
Yolcunun beli kırıldı!Gökhan Biliz, düştüğü yerden zar zor kalktı ve otobüsten indi. kendi imkanları ile Silivri Devlet Hastanesi'ne giden Biliz, yaptırdığı tetkikleri sonucu L1, L2 ve L3 kemiklerinin kırıldığını öğrendi. Hastaneden 40 gün iş göremez raporu alan Gökhan Biliz, hastaneden ayrıldıktan sonra karakola gitti ve sorumlulardan şikayetçi olduğunu bildirdi.
Yaşadığı mağduriyet ile ilgili açıklama yapan Gökhan Biliz, Silivri Otogarına yaklaştıkları sırada bir motosikletin otobüsün önüne çıktığını ve İETT otobüsünün de ani frenle sağa geçtiğini belirterek o manevrayla kendisinin yere düştüğünü ve belini feci şekilde incittiğini söyledi.
Kazadan hemen sonra yetkililerden bir geçmiş olsun dileği bile almadığını söyleyen Gökhan Biliz, insan hayatının bu kadar ucuz olmaması gerektiğini savunarak çelik korselere mahkum olarak 40 gün boyunca yaymak zorunda kaldığını sile getirdi.