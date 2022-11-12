İflasını duyuran FTX CEO’sunun Arjantin’e kaçış rotasını binlerce kişi izledi!













CEO'NUN ARJANTİN UÇUŞ ROTASI ORTAYA ÇIKARILDI

Dünyanın en büyük kripto para borsalarının arasında yer alan FTX, geçtiğimiz gün iflas düğmesine bastı. Dünya piyasalarını şok eden bu karar sonrası FTX CEO'su Sam Bankman-Fried istifasını vererek şirketle bağlantısını kopardı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından am Bankman-Fried'in istifa ettikten hemen sonra özel uçağı ile Arjantin’e kaçtığı konuşulurken, CEO'nun kaçış rotasının ise ifşa edildiği söylendi.Kripto para borsası FTX, ABD'de iflasının gerçekleşmesi için işlemleri başlatırken başka bir borsa olan Binance ile sorunlarını atlatamadığı öğrenildi.İşler kötüleştikten sonra CEO görevinden ayrılmaya karar veren Sam Bankman-Fried, "Her şeyi berbat ettiğim için üzgünüm. Daha iyisini yapmalıydım" diye konuştu. Bu açıklamaların ardından Flight Radar 24 uçuş takip sitesinden alınan haritada çoğaltılan görüntüler, Bankman Freed'e ait olduğu belirtilen uçağın Arjantin'e gitmekte olduğunu gösterdi. Web sitesinde yapılan açıklamada, "Şu anda en çok izlenen uçuş. Kurucu ve eski CEO, FTX'in bu hafta başlarında çökmesinin ardından Arjantin'e doğru yola çıktı" denildi. Web sitesine göre, FTX Founder's Flight yaklaşık 9.000 kez görüntülendi.