GÜNDEM
15 Nisan 2023 - 16:33

İftar sofralarını zenginleştiren muhteşem lezzet! Beğendili ızgara köfte tarifi

İftar sofraları için yemek arayışında olanlara muhteşem lezzetli beğendili ızgara köfte tarifi geldi. Ayrı ayrı tarif aramadan bu tarif birleşimini akşama yemeğe hazırlayabilirsiniz. Beğendili ızgara köfte tarifi ve malzemeleri haberimizde.

GÜNDEM
15 Nisan 2023 - 16:33
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İftar sofralarını zenginleştiren muhteşem lezzet! Beğendili ızgara köfte tarifi


Akşam sofralarda zengin ana yemek arayışında olanlara yediden yetmişe herkesin beğenisini toplayacak tarif geldi. Beğendili ızgara köfte tarifi için püf noktalar ve malzemeler...

BEĞENDİLİ IZGARA KÖFTE

1/2 kavanoz Tukaş közlenmiş patlıcan



2 SB süt

2 TK tepeleme un

2 YK sıvı yağ

100 gram kaşar peyniri

Tuz

Köftesi için;

500 gram dana kıyma

1 yumurta

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1/2 demet kıyılmış maydanoz

3 YK galeta unu

Tuz

Karabiber

Kimyon

Toz kırmızı biber

Beğedili ızgara köfte

YAPILIŞI

Köfte hazırlanmasında öncelikle sarımsak ve soğan rendelenerek bütün malzemeler iyice karıştırılarak ceviz büyüklüğünde parçalar alınarak şekil verilir. Fırın ya da ızgara üzerinde köfteler kızartılır. Sos tenceresinde yağ ısıtılarak un eklenir ve kokusu çıkana kadar kavrulur. Kaynayan sosun içerisine patlıcanların ilave edilerek kısık ateşte 4-5 dakika pişirilerek peynirler eklenir ocaktan alınır. Servis tabağına alınan beğendi alınarak köfteler dizilere servis edilir.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ