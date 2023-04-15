İftar sofralarını zenginleştiren muhteşem lezzet! Beğendili ızgara köfte tarifi







BEĞENDİLİ IZGARA KÖFTE







YAPILIŞI

Akşam sofralarda zengin ana yemek arayışında olanlara yediden yetmişe herkesin beğenisini toplayacak tarif geldi. Beğendili ızgara köfte tarifi için püf noktalar ve malzemeler...1/2 kavanoz Tukaş közlenmiş patlıcan2 SB süt 2 TK tepeleme un 2 YK sıvı yağ 100 gram kaşar peyniri Tuz Köftesi için; 500 gram dana kıyma 1 yumurta 1 adet kuru soğan 2 diş sarımsak 1/2 demet kıyılmış maydanoz 3 YK galeta unu Tuz Karabiber Kimyon Toz kırmızı biberKöfte hazırlanmasında öncelikle sarımsak ve soğan rendelenerek bütün malzemeler iyice karıştırılarak ceviz büyüklüğünde parçalar alınarak şekil verilir. Fırın ya da ızgara üzerinde köfteler kızartılır. Sos tenceresinde yağ ısıtılarak un eklenir ve kokusu çıkana kadar kavrulur. Kaynayan sosun içerisine patlıcanların ilave edilerek kısık ateşte 4-5 dakika pişirilerek peynirler eklenir ocaktan alınır. Servis tabağına alınan beğendi alınarak köfteler dizilere servis edilir.