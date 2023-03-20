İftar sofrasında bunu yapanlar yandı! Oruç tutarken sakın yapmayın: Bu öneriye mutlaka kulak verin







RAMAZAN AYI SAĞLIKLI ORUÇ TUTMA TÜYOLARI







Oruç ibadetlerini yerine getirmek isteyen insanlar internet üzerinden gün boyu tok tutacak sağlıklı besinleri araştırmaya devam ediyor. Peki hangi besinlerin tüketilmesi gerekli? Gün boyu hangi besinler tok tutar? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Sağlıklı şekilde oruç tutmanın ilk adımı sağlıklı bir sahur yapmaktır. Sahurda tam tahıllı ekmek ya da yulaf gibi karbonhidrat tüketmek yerine yumurta, fındık ve tohum gibi besinler tüketmek gerekmektedir. Bu besinler insanı gün boyu tok tutar. Sahur sofrasında bol su içmek gerekmektedir. Bol su içmenin yanında dehidrasyona sebep olacak kafein ve şekerli içecekler tüketilmemesi gerekmektedir. Hindistan cevizi suyu, meyve suyu güzel alternatif olarak sunulmaktadır. Kızartılmış yiyecekler yağ ve kalori olarak yüksek olduğu için sindirim sorunu yaşanmasına neden olabilmektedir.Izgara, fırınlanan ya da haşlanmış yiyecekler ve taze meyve ve sebzeler iyi seçimlerdir. Orucun hurma ve su ile açılması enerji kaynağı sağlar ve sıvı alarak kabızlığın önlenmesine sebep olur. Oruç açıldıktan sonra aşırı yemek yemek şişkinlik ve sindirim sorunlarına sebep olabilir, bu sebeple yemeği yavaş yemek ve iyi çiğnemek önemlidir. Diyet sürecinde kas kütlesinin korunması için protein tüketmek, ızgara tavuk, balık ve baklagil tercih etmek iyi olacaktır. Şekerli yiyecek ve içeceklerden uzak durmak gerekmektedir. Çünkü bu besinler kan şekerini yükseltir ve hızlı şekilde düşmesine sebep olur ve bu da yorgunluğa yol açar. Bunlar yerine meyve, kuru meyve, bal, hurma gibi doğal şekerler tüketmek vücuda iyi gelir.