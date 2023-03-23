İsviçre'nin en büyük perakende şirketi olan Migros tarafından işletilen bir süpermarket zinciri olan Migros, taze meyveleri, etleri, süt ürünleri ve daha birçok ürünler üzerinde tercih edilirken çeşitli indirim haberleriyle ise vatandaşların gönlünü fethediyor. Migros Market'lerde geleneksel süpermarket ürünleriyle beraber organik ve glütensiz ürünler, İsviçreli yerel çiftçi ve üreticilerin ürünleri gibi özel ürünlerde bulunuyor.
Aktüel
23 Mart 2023 - 17:45
İftar sonrası çay keyfini arşa çıkaran indirim! Migros'ta çay fiyatları düştükçe düştü: 500 gram, 1 kiloda büyük indirim!
Yemek sonrası çay keyfi yapanlara müjdeli haber geldi. Ramazan ayıyla beraber iftar sonralarını şenlendirecek çay için Migros indirim haberini duyurdu. Migros, tüketicinin yüzünü güldürmeyi hedeflerken siyah çay fiyatları kampanyası başladı.
Aktüel
23 Mart 2023 - 17:45