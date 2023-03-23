İftar sonrası çay keyfini arşa çıkaran indirim! Migros'ta çay fiyatları düştükçe düştü: 500 gram, 1 kiloda büyük indirim!







MİGROS ÇAY FİYATLARINDA İNDİRİM







İsviçre'nin en büyük perakende şirketi olan Migros tarafından işletilen bir süpermarket zinciri olan Migros, taze meyveleri, etleri, süt ürünleri ve daha birçok ürünler üzerinde tercih edilirken çeşitli indirim haberleriyle ise vatandaşların gönlünü fethediyor. Migros Market'lerde geleneksel süpermarket ürünleriyle beraber organik ve glütensiz ürünler, İsviçreli yerel çiftçi ve üreticilerin ürünleri gibi özel ürünlerde bulunuyor.Siyah çay fiyatları geçtiğiniz senelerde en çok zama maruz kalan besin haline gelirken 1 kilo siyah çay Migros'ta 64,90 TL'ye kadar düştü. Bununla beraber 1 kilo Tirebolu 42 Özel Üretim Siyah Çay 69,90 TL yerine 64,90 TL'den satışa çıkartıldı.