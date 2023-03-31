İftar ve sahur alışverişi yapanlar 600 TL'lik bedava alışveriş yapacak! Başvurular açıldı: Hemen hesaba yatırılacak!

Ramazan ayı yaklaşırken, birçok markette çeşitli kampanyalar başladı. 30 Nisan'a kadar süren kampanyalara katılarak, market alışverişlerinizde 600 TL'ye kadar indirim fırsatları yakalayabilirsiniz. İş Bankası tarafından düzenlenen bu kampanya, herkese büyük bir fırsat sunuyor. Detayları aşağıda verilmiştir.
İş Bankası, Maximum Mobil veya İşCep uygulaması üzerinden katılabileceğiniz bu kampanya sayesinde, 20 Mart-30 Nisan 2023 tarihleri arasında Maximum Kart’ınız ile tek seferde yapacağınız 400 TL ve üzeri ilk peşin market alışverişinizden sonra farklı günlerde yapacağınız 400 TL ve üzeri her peşin market alışverişinizde 40 TL MaxiPuan kazanabilirsiniz. Toplamda 600 TL'ye varan MaxiPuan kazanma şansına sahipsiniz.
Kampanyaya katılmak için, Maximum Mobil veya İşCep uygulamasındaki "Kampanyalar" bölümünden ilgili kampanyaya tıklayarak katılabilirsiniz. Kampanya kapsamında, İş Bankası Maximum, Maximiles ve Privia markalı tüm bireysel kredi kartları, İş Bankası Bankamatik Kartları ve Maxipara Kart kullanılarak yapılan alışverişler, market sektöründe yer alan mağazaların sanal mağaza ve mobil uygulamalarından yapılan market alışverişleri kampanyaya dahildir. Ancak, ticari kartlar, aidatsız kartlar, Maximum Fırsat ve MaxiPuan kullanılarak yapılan alışverişler, ürün iptal ve iade işlemleri, Maximum özellikli POS cihazından yapılmayan işlemler ve farklı ürün kategorilerinde satış yapan e-ticaret firmalarından yapılacak alışverişler kampanyaya dahil değildir. Kazandığınız MaxiPuan'lar 4 Mayıs 2023 tarihinde en son kullandığınız kartınıza yüklenecektir ve son kullanma tarihi 30 Haziran 2023'tür. Kampanya kapsamında kullanılan en son kredi kartının Maximiles özellikli kredi kartı olması durumunda, MaxiPuan'lar MaxiMil'e dönüştürülebilir. Kampanya, müşteri bazında bir kereye mahsus olmak üzere en fazla 600 TL MaxiPuan kazanma hakkı vermektedir.