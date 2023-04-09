İftardan sonra hemen soda içenler yandı! Zararını duyunca ağzınıza sürmeyeceksiniz: Bu hastalıkları tetikliyor!







MADEN SUYU İÇENLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER











İFTAR NASIL OLMALI?

SAHURDA SAKIN BUNU YAPMAYIN!

Ramazan ayı boyunca, sahur ve iftar beslenmesi konularında uzmanlar vatandaşları uyarmaya devam ediyor. İftar sonrasında soda içenler için özellikle kalp, tansiyon ve böbrek hastalığı olan kişilerin dikkatli olmaları gerektiği belirtiliyor. Ramazan sürecinde gazlı içeceklerin şekeri yükseltebileceği ve tansiyon ile kalp rahatsızlığı olan kişilerde sorunlara neden olabileceği konusunda uyarılar yapılıyor. İftardan sonra yaşanan uzun süreli açlık sonrasında şişkinliği önlemek amacıyla maden sodası tüketilmesi yaygın bir yöntem olsa da, uzmanlar bu durumda da dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.Uzman diyetisyenlere göre, iftardan sonra hazmı kolaylaştırmak için maden suyu tüketilmesi faydalı olabilir. Ancak, her maden suyunun aynı sodyum miktarına sahip olmadığına dikkat çekiliyor. Bazı maden suları fazla sodyum içerebilir ve bu da kan basıncını tehlikeli şekilde yükseltebilir. Aşırı sodyum alımı da tansiyon ve böbrek sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, özellikle tansiyon ve kalp hastalarının düşük sodyum oranlı maden suyu tercih etmeleri öneriliyor. Maden suyunda sodyum miktarı 20mg/l altında düşük, 200mg/l üstünde ise yüksek olarak kabul ediliyor. Şişenin üzerindeki etikette bu kritere bakarak maden suyu tercihinde bulunmakta fayda var. Ayrıca, iftardan 1-2 saat sonra yapılan hafif tempolu yürüyüşün kan dolaşımını hızlandırarak metabolizmayı harekete geçirdiği de uzmanlar tarafından önerilen bir aktivite.Ramazan ayı boyunca en çok merak edilen konular arasında, iftar menüsünde hangi besinlerin tüketilmesi gerektiği yer alıyor. Uzmanlar, iftar öğününün 1 kâse çorba ile açılması ve ardından en az 15-20 dakika mola verilerek ana yemeğe (ızgara, tavuk, et, balık veya etli sebze yemeği gibi) geçilmesinin hazımsızlık ve şişkinlik yaşanmasını önleyeceğini belirtiyor. İftar öğününde, kan şekeri seviyesini dengeli olarak yükseltecek besinler tercih edilmesi öneriliyor. Glisemik indeksi yüksek olan pirinç pilavı ve beyaz ekmek yerine, sağlıklı besinlerden oluşan alternatifler tercih edilmeli. Bulgur pilavı, tam tahıllı ekmek veya kepekli makarna gibi seçenekler sindirim sistemini kötü etkilemekten kaçınmak için daha uygun olabilir.Sahur, Ramazan ayında oruç tutan kişiler için oldukça önemli bir öğün. Ancak sabahın erken saatlerinde yapılan bu öğün sonrasında uyumak, bazı sağlık sorunlarına neden olabilir. Uzmanlar, sahurda yemek yedikten hemen sonra yatmanın mide rahatsızlıklarını tetikleyebileceği konusunda uyarıyor. Reflü, gastrit gibi mide rahatsızlıkları olan kişiler, sahur sonrasında hemen yatağa geçmekten kaçınmalıdır. Yemek sindirimi tamamlanmadan yatmak, mide asitlerinin yemek borusuna geri kaçmasına neden olabilir ve bu durum reflüye yol açabilir. Ayrıca, uyku esnasında mide asit salgısı azaldığından, bu durum da gece boyunca yeterli sindirim yapılamamasına ve hazımsızlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, sahur sonrasında en az 1-2 saat kadar hareketli bir aktivitede bulunmak ve yemeğin sindirilmesine yardımcı olacak egzersizler yapmak öneriliyor. Ayrıca, yatmadan önce rahat bir pozisyonda oturarak dinlenmek veya yürüyüş yapmak da mide rahatsızlıklarından kaçınmak için faydalı bir yöntem olabilir.