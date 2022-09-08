EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 14:20

IfW, 2023 enflasyon beklentisini iki kat arttırdı! Almanya resesyona girecek

Alman ekonomisi 2023 yılında resesyona girecek diyen IfW adlı kuruluş, enflasyon beklentisini 2 kat arttırdığını duyurdu. İşte IfW’nin Almanya’ya dair beklentileri…

EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 14:20
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IfW, 2023 enflasyon beklentisini iki kat arttırdı! Almanya resesyona girecek


Almanya’nın ekonomi danışmanlarından birisi olan IfW adlı kuruluşun Almanya hükümetine yönelik hazırladığı ekonomik rapor Almanya’nın moralini bozacak.

Alman Ekonomisi 2023’te Resesyona Girecek!

Almanya’nın ileri gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından birisi olan IfW adlı kuruluş, ülke ekonomisinin 2023’te resesyon sürecine girmesini beklediğini ve enflasyon rakamlarının yüksek seviyelere çıkacağını ve rekorlar kıracağını bildirdi.



Şirketten gelen bir açıklama doğrultusunda bugün yayınlanan raporun detaylarına bakıldığında Alman ekonomisine yönelik 2022 ve 2023 yılı büyüme tahminleri aşağı yönde revize edildi. IfW’nin raporuna göre Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip olan Almanya, 2023 yılında %0.7 küçülmeye gidecek.

2023 yılı sonunda büyüme tahmini daha önce 2.1 olarak açıklanmış ve bugün yayınlanan yeni raporda ise beklenti 1.4 seviyesine düşmüş durumda. 2023 yılı için daha önce %3.3’lük büyüme beklentisi olduğunu belirten kuruluş, ekonomide daralmalar yaşanacağını bildirerek yaptığı güncellemeyi bu şekilde aktardı.

ALmanya Enflasyon

Enflasyon Beklentisi 2 Kat Arttırıldı!

Almanya devletine ekonomi konusunda danışman rolü bulunan kuruluşlar arasında yer alan IfW, 2022 yılı için de enflasyon beklentisini yükseltti. Daha önce sene sonu 7.4 olarak açıklanan beklentinin 8’e yükselmesi ve gelecek yıl 4.2 olarak açıklanan enflasyon beklentisi 2 katı aştı. Bu beklenti 8.7 seviyelerine yükseldi.

Konuya ilişkin yayımlanan değerlendirme raporuna bakıldığında elektrik ve gaz fiyatlarında son dönemlerde yaşanan fiyat artışı, hane halklarını satın alma güçlerini kayda değer bir biçimde azalttı ve özel tüketim harcamalarını da düşürdü.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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