Binlerce kişinin sevineceği haber duyurusu geldi. İGDAŞ, 15 banka ile anlaşma sağlayarak doğalgaz faturalarını taksitle ödenebileceğini açıkladı. kredi Kartına yapılacak olan taksit sayıları bankalara göre değişkenlik gösterir. Doğalgaz faturaları nasıl taksitlendirilir? Doğalgaz faturalarına kaç taksit var?
YAŞAM
19 Kasım 2022 - 10:44
İGDAŞ doğalgaz faturaları taksitle ödenir mi? Doğalgaz faturasına taksit yapan bankalar
Doğalgaz faturalarının yüksek gelmesiyle ödemekte zorlanan vatandaşar için taksitlendirme olup olmadığı yakından takip ediliyor. İGDAŞ tarafından yapılan açıklama üzerine yeni bir düzenleme geldi. Faturalar kredi kartından farksız şekilde ödenmesi için 15 banka ile anlaşmaya varıldı. Doğalgaz fatura taksitlendirme var mı? Doğalgaz faturası kaç taksitte ödenir? İşte detaylar...
YAŞAM
19 Kasım 2022 - 10:44
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