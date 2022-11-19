YAŞAM
19 Kasım 2022 - 10:44

İGDAŞ doğalgaz faturaları taksitle ödenir mi? Doğalgaz faturasına taksit yapan bankalar

Doğalgaz faturalarının yüksek gelmesiyle ödemekte zorlanan vatandaşar için taksitlendirme olup olmadığı yakından takip ediliyor. İGDAŞ tarafından yapılan açıklama üzerine yeni bir düzenleme geldi. Faturalar kredi kartından farksız şekilde ödenmesi için 15 banka ile anlaşmaya varıldı. Doğalgaz fatura taksitlendirme var mı? Doğalgaz faturası kaç taksitte ödenir? İşte detaylar...

YAŞAM
19 Kasım 2022 - 10:44
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İGDAŞ doğalgaz faturaları taksitle ödenir mi? Doğalgaz faturasına taksit yapan bankalar


Binlerce kişinin sevineceği haber duyurusu geldi. İGDAŞ, 15 banka ile anlaşma sağlayarak doğalgaz faturalarını taksitle ödenebileceğini açıkladı. kredi Kartına yapılacak olan taksit sayıları bankalara göre değişkenlik gösterir. Doğalgaz faturaları nasıl taksitlendirilir? Doğalgaz faturalarına kaç taksit var?

DOĞALGAZ FATURA ÖDEME TAKSİT SEÇENEKLERİ

1 Ekim 2023-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında geçerli olacak bu anlaşma kredi kartı taksitledirilmesiyle yapılıyor. Bankalara göre değişkenlik gösteren taksit sayıları ise 2-5 taksit arasında farklılık gösteriyor.



doğalgaz fatura taksitendirme

İGDAŞ FATURA TAKSİT YAPAN BANKALAR

Halkbankası 5 taksit

Yapı Kredi 4 taksit

İş Bankası 4 taksit

Ziraat Bankası 3 taksit

Alternatifbank 3 taksit

Denizbank 3 taksit

Garanti Bankası 3 taksit

İNG Bank 3 taksit

Kuveyt Türk 3 taksit

Odea Bank 3 taksit

QNB Finansbank 3 taksit

TEB 3 taksit

Türkiye finans 3 taksit

Akbank 3 taksit

Vakıf Katılım 2 taksit

Vakıfbank 2 taksit

İGDAŞ DOĞALGAZ FİNANSMAN DESTEĞİ VEREN BANKA

İGDAŞ ve Vakıf Katılım arasında gerçekleşen anlaşmayla beraber İstanbullulara faizsiz finansman desteği verileceği açıklandı. İGDAŞ ve Vakıf Katılı arasında anlaşmaya göre vade farksız ve masraf olmada 12 ay boyunca taksit imkanı sunuldu. 1 Kasım tarihi itibariyle Vakıf Katılım şubeleri başvuruları kabul edip 31 Mart 2023 tarihinde ise sona erecektir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
Noterler cumartesi ve pazar çalışıyor mu? Nöbetçi noterler kaça kadar çalışıyor? Nöbetçi noterlerde fiyat farkı varmı?
Noterler cumartesi ve pazar çalışıyor mu? Nöbetçi noterler kaça kadar çalışıyor? Nöbetçi noterlerde fiyat farkı varmı?
Gaziantep TOKİ çekilişi kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi
Gaziantep TOKİ çekilişi kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi
Gaziantep 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman? Gaziantep TOKİ kura çekimi tarihleri
Gaziantep 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman? Gaziantep TOKİ kura çekimi tarihleri
Ahmet Kaya'nın mezarı Türkiye'ye getirilecek mi?
Ahmet Kaya'nın mezarı Türkiye'ye getirilecek mi?
İnternet haber sitesi editörleri için basın kartı nasıl alınır, şartları neler? İnternet sitesi çalışanları basın kartı başvurusu nasıl yapılır?
İnternet haber sitesi editörleri için basın kartı nasıl alınır, şartları neler? İnternet sitesi çalışanları basın kartı başvurusu nasıl yapılır?
Doğa bilimcileri sevindiren haber: 140 yıl sonra ilk defa görüldü
Doğa bilimcileri sevindiren haber: 140 yıl sonra ilk defa görüldü
Son Haberler
Yakalama kararı çıkarılan Oğuzhan Uğur'a Ankara'da gözaltı şoku!
Yakalama kararı çıkarılan Oğuzhan Uğur'a Ankara'da gözaltı şoku!
Dünya Kupası'nda alkollü içki yasağı getiren Katar'a İbrahim Kalın'dan tam destek!
Dünya Kupası'nda alkollü içki yasağı getiren Katar'a İbrahim Kalın'dan...
Google'dan O 4 uygulamaya engel! 4 Android uygulaması marketten çıkarıldı
Google'dan O 4 uygulamaya engel! 4 Android uygulaması marketten çıkarıldı
O özellik test ediliyor! Whatsapp' a yeni özellik geliyor
O özellik test ediliyor! Whatsapp' a yeni özellik geliyor
Ekrana kilitleyecek bir dizi geliyor: Sipahi Dizisi
Ekrana kilitleyecek bir dizi geliyor: Sipahi Dizisi
Zelenski: Ukrayna'nın enerji sistemlerinin yarısı devre dışı kaldı!
Zelenski: Ukrayna'nın enerji sistemlerinin yarısı devre dışı kaldı!
Düşünülenden çok daha büyük olduğu ortaya çıktı! Tarih öncesi canavar ile ilgili yeni bir iddia geldi
Düşünülenden çok daha büyük olduğu ortaya çıktı! Tarih öncesi...
Kim Jong-Un ilk defa kızıyla görüntülendi! Baba-kız füze roket fırlattılar
Kim Jong-Un ilk defa kızıyla görüntülendi! Baba-kız füze roket...
Dokuz Oğuz dizi konusu ve oyuncuları
Dokuz Oğuz dizi konusu ve oyuncuları
WhatsApp anket oluşturma nasıl yapılır? WhatsApp anket açma
WhatsApp anket oluşturma nasıl yapılır? WhatsApp anket açma
Neandertaller yaşasaydı dünya nasıl bir yer olurdu ?
Neandertaller yaşasaydı dünya nasıl bir yer olurdu ?
Noterler cumartesi ve pazar çalışıyor mu? Nöbetçi noterler kaça kadar çalışıyor? Nöbetçi noterlerde fiyat farkı varmı?
Noterler cumartesi ve pazar çalışıyor mu? Nöbetçi noterler kaça...
Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sicil affından kimler, nasıl yararlanacak?
Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sicil affından kimler,...
Vitaminlerde kanser tehlikesi mi var?
Vitaminlerde kanser tehlikesi mi var?
Nebahat Çehre’den yıllar sonra gelen itiraf! ‘Bence çok yanlıştı’ dedi
Nebahat Çehre’den yıllar sonra gelen itiraf! ‘Bence çok yanlıştı’...