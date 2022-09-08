YAŞAM
08 Eylül 2022 - 13:20

Iğdır'da 7 yıl önce PKK'nın hain saldırısında şehit olan 13 polis anıldı

Iğdır'da 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis minibüsüne PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu şehit düşen 13 polis, saldırının gerçekleştiği alanda dualarla anıldı.

YAŞAM
08 Eylül 2022 - 13:20
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Iğdır'da 7 yıl önce PKK'nın hain saldırısında şehit olan 13 polis anıldı


Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarında 8 Eylül 2015 tarihinde, Dilucu Kara Hudut Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracı ile bu araca koruma görevi yapan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı iki zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce patlatılan bomba, 13 polis memurunun şehit olmasına sebep olmuştu. Kalleş saldırının 7'incı yıl dönümünde şehit polisler için saldırının gerçekleştiği alanda anma töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi. Ardından olayın gerçekleştiği alana karanfil bırakıldı, şehitlerin hayrına helva dağıtıldı.

Törende bir konuşma yapan Iğdır İl Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca, “Kahraman şehitlerimizi anarken baş tacı edilecek olan ailelerine buradan Ağrı Dağı'nın eteklerinden selam ve hürmetlerimizi gönderiyorum” dedi.
Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, içte ve dışta her an hainlere karşı mücadele verildiğini söyleyerek, “Bu toprakların üstünde ayağımızı bastığımız bu topraklar oldukça, başımızın üstünde bu devlet olduğu sürece Allah olduğu süre içerisinde bu bayrağı burada lekelemek isteyen bize zarar vermek isteyen, bizi birbirimizden ayırmak isteyen bize hain tuzak kuran bizi bize düşman kılmaya çalışan bütün şer odaklarına Türk devleti bin yıldır Anadolu coğrafyasında eliyle diliyle gereğini her an yapmıştır. İçerde dışarıda hainlere karşı her an mücadele verilmiştir. Bize bu gücü veren başta Cumhurbaşkanımıza saygıdeğer bakanımıza bizimle beraber yürüyen bütün güvenlik güçlerimize bize duaları ile yardımcı olan bütün Iğdır halkına, Türk milletine sonsuz saygı duyuyorum” dedi.



EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Yangın bölgesindeki hayvanlar için mama ve su bırakıldı
Yangın bölgesindeki hayvanlar için mama ve su bırakıldı
Su arızasını giderirken göçük altında kaldılar
Su arızasını giderirken göçük altında kaldılar
Muğla-Denizli karayolunda kaza: 2 ölü
Muğla-Denizli karayolunda kaza: 2 ölü
Köpek besleme kavgasında annesini koruyan çocuğa bin 960 lira para cezası
Köpek besleme kavgasında annesini koruyan çocuğa bin 960 lira para cezası
Balkondan marketin içine düştü, görenlerin yürekleri ağızlarına geldi
Balkondan marketin içine düştü, görenlerin yürekleri ağızlarına geldi
Pencereyi levyeyle açtı, telefonları çalıp kaçtı: O anlar kamerada
Pencereyi levyeyle açtı, telefonları çalıp kaçtı: O anlar kamerada
Son Haberler
Ege Bölgesi adeta yeniden yaratılıyor! Başka Köy Milas projesi ile satışlar başladı! 500 bin TL'ye ortaklık fırsatı
Ege Bölgesi adeta yeniden yaratılıyor! Başka Köy Milas projesi ile...
Emekli promosyon ödemelerinde o banka diğerlerini geride bıraktı! O bankadan promosyon alabilmek için son başvuru 30 Eylül!
Emekli promosyon ödemelerinde o banka diğerlerini geride bıraktı!...
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dar gelirli ailelere 25 milyar TL destek! Aile Destek Programı kapsamında doğalgaz, elektrik ve kırtasiye yardımı yapılacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dar...
Motorinde araç sahiplerini rahatlatan indirim! Pompa fiyatları anında değişti
Motorinde araç sahiplerini rahatlatan indirim! Pompa fiyatları anında...
Yangın bölgesindeki hayvanlar için mama ve su bırakıldı
Yangın bölgesindeki hayvanlar için mama ve su bırakıldı
EYT ve sözleşmelilerle taşeron işçi hakları yasasında son durum! Bakan Bilgin'den flaş açıklama
EYT ve sözleşmelilerle taşeron işçi hakları yasasında son durum!...
MSB, 'Sizi güzeller güzeli dağ keçisiyle tanıştıralım' şeklinde paylaştı
MSB, 'Sizi güzeller güzeli dağ keçisiyle tanıştıralım' şeklinde...
Su arızasını giderirken göçük altında kaldılar
Su arızasını giderirken göçük altında kaldılar
Yeni projeler kapıda! Dar ve orta gelirli aileler için eğitim harcamalarına yeni destek
Yeni projeler kapıda! Dar ve orta gelirli aileler için eğitim harcamalarına...
Galatasaray'ın yıldızı Yunus, anneannesinin memleketi Buldan’a selam yolladı
Galatasaray'ın yıldızı Yunus, anneannesinin memleketi Buldan’a selam...
ABD’li heyetten Tayvan’a ziyaret
ABD’li heyetten Tayvan’a ziyaret
Büyük göğüsleri ile tanınan Mia Khalifa'dan şok eden açıklama!
Büyük göğüsleri ile tanınan Mia Khalifa'dan şok eden açıklama!
TMO güncel fiyatlar nasıl? TMO vatandaşın yüzünü güldürdü
TMO güncel fiyatlar nasıl? TMO vatandaşın yüzünü güldürdü
Muğla-Denizli karayolunda kaza: 2 ölü
Muğla-Denizli karayolunda kaza: 2 ölü
IfW, 2023 enflasyon beklentisini iki kat arttırdı! Almanya resesyona girecek
IfW, 2023 enflasyon beklentisini iki kat arttırdı! Almanya resesyona...