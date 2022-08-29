GÜNDEM
29 Ağustos 2022 - 12:43

Iğdır'da feci kaza: 2 ölü

Iğdır Tuzluca ilçesi Ağabey köyünde ticari otomobil ile motor çarpıştı, kazada iki kişi öldü.

GÜNDEM
29 Ağustos 2022 - 12:43
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Iğdır’da feci kaza: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre günün erken saatlerinde Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Ağabey köyü yol üzerinde karşıdan gelen 34 KV 5656 plakasına sahip ticari otomobil ile 76 AAB 496 plakasına sahip motosiklet çarpıştı. Çarpma sonucunda motosiklet üzerinde olan teyze çocukları Ali Alçiçek (26) ve Alişan Taşdemir (22) savrularak yola düştüler. Kazayı görüp yolda geçen vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza yerinde yaptığı ilk müdahalede Tuzluca ilçesi Gaziler köyünde yaşayan teyze çocukları Ali Alçiçek (26) ve Alişan Taşdemir'in (22)olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaşamını yitirenlerin cenazesi ilçe devlet hastanesi morguna götürüldü. Kaza konusu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

EDİTOR
Abidin brt
Abidin brt
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