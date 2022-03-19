YAŞAM
19 Mart 2022 - 12:53
Güncelleme: 19 Mart 2022 - 12:59

Iğdır'da iki grup ortalığı savaş alanına çevirdi

Iğdır'da aralarında önceden husumet olan iki grup arasında başlayan sopalı, sandalyeli kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga anları kameraya yansıdı.

YAŞAM
19 Mart 2022 - 12:53
Güncelleme: 19 Mart 2022 - 12:59
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Iğdır'da iki grup ortalığı savaş alanına çevirdi
Iğdır merkez Emek Mahallesi Fatih Caddesi Halfeli durağı önünde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre aralarında önceden bir husumet olduğu öne sürülen iki grup caddede karşı karşıya gelince aralarında bir tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle sinirler iyice gerginleşirken tartışma sopalı, yumruklu ve sandalyeli kavgaya dönüştü. Kahvehanenin sandalyelerini alıp birbirlerine vuran taraflar eşyaları fırlatırken ortalığı savaş alanına çevirdiler. Kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşlar da havada uçuşan sandalyelerden nasibini aldı. Çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga anları ise kameraya anbean yansıdı.







EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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