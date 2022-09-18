YAŞAM
18 Eylül 2022 - 06:49

Iğdır'da şüpheli paket paniği !

Iğdır'da cadde üzerine bırakılan bir kutu paniğe neden oldu, kısa süre içinde olayın gerçekleştiği yere gelen bomba uzmanı ekipleri yola bırakılan kutuyu fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı.

YAŞAM
18 Eylül 2022 - 06:49
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Iğdır'da şüpheli paket paniği !


Olay, Iğdır merkez Bağlar mahallesi Kafkas caddesi üzerinde meydana geldi. Bir binanın dış duvarının yanında vatandaşlar boş bir kutu tespit etti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekip yollandı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polisler, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.

Olay yerine gelen bomba uzmanı ekipler yola bırakılan kutuyu fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Geniş çaplı araştırma yapan ekipler kutunun boş olduğunu söylediler. Ekipler, kapatılan yolu yaya ve araç trafiğine yeniden açtı.



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