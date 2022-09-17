İHA Bölge Müdürü Yasin Erdem’in acı günü













Dün, vefat eden İHA Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem'in kız kardeşi Yasemin Erdem için Yenice ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Yeşil Camii'nde düzenlenen törene Erdem'in yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK temsilcileri, basin mensuplari ve birden fazla vatandaş katıldı.Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Erdem'in naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.Vali Gürel, Erdem ailesine baş sağlığı dileklerini iletti.