YAŞAM
21 Eylül 2022 - 09:28

İHA muhabirine saldıran güvenlik hakkında idari soruşturma başlatıldı

Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan merkezi yemekhanede dün çıkan yangını görüntüleyen İHA muhabirine saldıran özel güvenlik hakkında idari soruşturma süreci başladı. Diğer yandan saldırı konusu ile ilgili DAGC ve EGC'den kınama metni yayınlandı.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 09:28
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İHA muhabirine saldıran güvenlik hakkında idari soruşturma başlatıldı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi:

“Atatürk Üniversitesi kampüsündeki merkezi yemekhanede çıkan yangını görüntülemek için bölgeye giden İhlas haber Ajansı muhabirleri Çağrı Korkmaz ve Ertuğrul Polat, görevlerini yaptıkları sırada bir özel güvenlik görevlisinin saldırısına uğramışlardır. Gazeteci arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Amacı sadece kamuoyunu bilgilendirmek olan gazetecilerin, hiçbir baskı altında kalmadan ve saldırıya uğrama riski yaşamadan görevlerini yapmaları gerekirken, _#8# saldırı, tehdit ve hakaretle karşı karşıya kalması asla kabul edilemez. Çirkin saldırıyı kınıyor, saldırganların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasını bekliyoruz.”

Erzurum Gazeteciler Cemiyetinden yapılan açıklamada ise “Atatürk Üniversitesi öğrenci yemekhanesinde çıkan yangın sebebiyle kaza yerinde görevlerini yapmak için yer alan İHA muhabiri meslektaşlarımız Çağlar Korkmaz ve Ertuğrul Polat, ne yazık ki özel güvenlik çalışan tarafından çirkin bir saldırıya maruz kalmıştır. Görevi kamuoyunun bilgi edinme hakkını tedarik etmek ve aydınlatmak olan gazetecilerin şu şekilde saldırı ve çirkin yaklaşımlarla karşı karşıya kalıyor olmaları elbette kabul edilemez bir durumdur. Kaldı ki, söz konusu çirkin saldırı yaşandıktan hemen sonra cemiyetimizce Rektör Prof. Dr. Sayın Ömer Çomaklı ile iletişime geçilmiş ve bu olaydan duyulan üzüntü bizzat Sayın Çomaklı'ya da ifade edilmiştir. Değerli hocamızın gerekli hassasiyeti göstereceğine olan inancımız tamdır. Bu vesileyle meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, habercilere karşı sergilenen her şekilde çirkin saldırı ve girişimi kınadığımızı belirtmek istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Konu konusu ile ilgili özel güvenlik hakkında idari soruşturma başlatıldığını belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, “Olayla ilgili büyük üzüntü duyduk. Olay da bulunan kişi hakkında Rektörlüğümüzce idari soruşturma başlatılmıştır” açıklamasını yaptı.

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Haber Editörü
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