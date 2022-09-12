YAŞAM
12 Eylül 2022 - 13:21

İHA muhabirini canlı yayında dövüp gasbettiler

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde bulanan Grand Halı Fabrikasındaki çıkan yangını izini süren İhlas Haber Ajansı Muhabiri Said Vakkas Yağcı'yı önce darp eden 5 kişilik grup ardından elindeki telefonu gasbettiler.

YAŞAM
12 Eylül 2022 - 13:21
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İHA muhabirini canlı yayında dövüp gasbettiler


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Grand Carpet Halı Fabrikasında 11.30 sıralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bölgeye birden fazla polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekibi yollandı.

Dumanların yükseldiği yangın ihbarı üzerine olay mahaline giden İhlas haber Ajansı Muhabiri Said Vakkas Yağcı, telefonundaki programla canlı yayın yapmaya ve görüntüleri İHA merkeze aktarmaya başladı. İlk olarak İtfaiyenin söndürme çalışmalarını ve çevredeki ambulansları görüntüleyen Yağcı'ya, fabrikanın güvenlik görevlileri olduğu öne sürülen 10 kişilik grup tarafından kimlik sorulup telefonu kapatması istendi.



İHA muhabiri olduğunu söyleyip kimliğini göstermesine rağmen Yağcı'yı darbetmeye başlayan grup, ardından muhabirin elindeki telefonu zorla alarak gasp etti. Ardında hakaret ve küfürler yağdıran grubu polis ekipleri ayırarak bölgeden uzaklaştırdı. Bu sırada canlı yayında olduklarından habersiz grup, telefona el koyduklarını söyleyerek görüntüleri silmeye çalıştı.

Canlı yayında yaşanan darp olayı saniye saniye kaydedilirken, telefonunu geri almak isteyen İHA muhabirine bir grup hakaret ve tehditlerle saldırdı. Telefona el koyduklarını canlı yayında itiraf eden güvenlikçiler ardından görüntüyü silmek için çaba sarf etti. İhlas Haber Ajansı Muhabiri Sadi Vakkas Yağcı'nın yanına giden şahıslar muhabiri görüntüleri sildirmeye zorladı.

Canlı yayına saniye saniye yaşanan olay sonrası Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. İHA muhabiri kendini darbedip telefonu gasbeden şahıslardan şikayetçi olurken, taraflar sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Pazarda laf atma kavgasında 2 kişi yaralandı
Pazarda laf atma kavgasında 2 kişi yaralandı
'Kuaförlük kreatif bir beceri gerektiriyor'
'Kuaförlük kreatif bir beceri gerektiriyor'
D-100’de minibüs traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı
D-100’de minibüs traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı
İHA muhabirini canlı yayında dövüp gasp ettiler
İHA muhabirini canlı yayında dövüp gasp ettiler
Önce otomobille çarptılar, sonra sopalarla saldırdılar
Önce otomobille çarptılar, sonra sopalarla saldırdılar
TIR devrildi: 1 yaralı!
TIR devrildi: 1 yaralı!
Son Haberler
Türkiye - Lüksemburg Milli maçı ne zaman, saat kaçta? Milli takım kadrosunda kimler var? Türkiye - Lüksemburg maç tarihi ve yayın kanalı
Türkiye - Lüksemburg Milli maçı ne zaman, saat kaçta? Milli takım...
Başak Ceylan Torun'dan şok iddia! Suçlananı hepimiz tanıyoruz... Ünlü şarkıcının eşi 'Oğlum ve ben şiddet görüyoruz' diyerek paylaştı
Başak Ceylan Torun'dan şok iddia! Suçlananı hepimiz tanıyoruz......
Fox TV dizi hayranları için yeni dizisini paylaştı! Alina Boz hayranlarının merakla beklediği Bir Peri Masalı dizisinin yayın tarihi belli oldu
Fox TV dizi hayranları için yeni dizisini paylaştı! Alina Boz hayranlarının...
Böyle ilan mı olur demeyin! Evli kadının verdiği ilanı gören şaşkınlık içersinde! Kocasıyla cinsel ilişkiye girecek kişiye maaş veriyor!
Böyle ilan mı olur demeyin! Evli kadının verdiği ilanı gören şaşkınlık...
Peş peşe zam haberi geldi! Sigara fiyatları yerinde durmak bilmiyor, yeni zamlar kapıda!
Peş peşe zam haberi geldi! Sigara fiyatları yerinde durmak bilmiyor,...
Bakanlık açıkladı! 1325 TL yardım destek ödemeleri için ödeme tarihleri belli oldu... Çocuklu aileler hesaplarınızı kontrol edin
Bakanlık açıkladı! 1325 TL yardım destek ödemeleri için ödeme...
Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sonrası yeniden gündem oldu! Cem Yılmaz'ın G.O.R.A filmindeki 'Prens Charles' sahnesi paylaşım rekoru kırıyor....
Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sonrası yeniden gündem oldu! Cem Yılmaz'ın...
Tarım Kredi marketlerinden sepetleriniz dolu dolu çıkacaksınız! Tarım Kredi Market kataloğunda binlerce ürün indirimde! 2022 yeni Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu...
Tarım Kredi marketlerinden sepetleriniz dolu dolu çıkacaksınız! Tarım...
İhtiyaç sahibi aileler için resmi açıklama geldi! Bu yardıma başvuran 900 TL parayı PTT'den alıyor!
İhtiyaç sahibi aileler için resmi açıklama geldi! Bu yardıma başvuran...
Öğretmenlerin eğitim ödeneği ne zaman yatar? Eğitim ödeneği ödeme tarihleri
Öğretmenlerin eğitim ödeneği ne zaman yatar? Eğitim ödeneği ödeme...
Asgari ücret zammı sonrası devlet yardımları da arttı! Hesaba yatan paraları gören inanamadı
Asgari ücret zammı sonrası devlet yardımları da arttı! Hesaba yatan...
O destek ödemeleri için başvuru ekranı açıldı, tüm öğrencileri kapsıyor! İlkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri 1.600 TL yardım parası ödemeleri başladı! İşte şartlar ve detaylariniz. İşte detaylar
O destek ödemeleri için başvuru ekranı açıldı, tüm öğrencileri...
Gümüşe yatırım mı olur demeyin... Fiyatlar yukarı doğru gözü dikti! Yatırım yapacaklara güncel gümüş 12 Eylül kuru fiyatları
Gümüşe yatırım mı olur demeyin... Fiyatlar yukarı doğru gözü...
Dolar durdurulamıyor! Artık 1 dolar bile çok kıymetli! Yatırımcısı bayram edecek... İşte 12 Eylül dolar kuru fiyatları
Dolar durdurulamıyor! Artık 1 dolar bile çok kıymetli! Yatırımcısı...
13 Eylül ve 21 Eylül tarihlerini işaret ederek Doları olanları uyard! İslam Memiş gerçek fiyatları açıkladı
13 Eylül ve 21 Eylül tarihlerini işaret ederek Doları olanları uyard!...