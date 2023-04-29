MAGAZİN
29 Nisan 2023 - 18:45

İhanet iddialarının ardından mutluluk pozu

Geçen günlerde İzmir Alaçatı’da bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkan Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül tatile çıktı.

MAGAZİN
29 Nisan 2023 - 18:45
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İhanet iddialarının ardından mutluluk pozu


Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti ile ilgili uzun zamandır ihanet iddiaları gündeme geliyordu. En son ihanet iddiası ise yine Kadir Doğulu ile ilgili geldi…

Poz



Kadir Doğulu’nun İzmir Alaçatı’da bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkmış, ardından da Kadir Doğulu’nun imam nikahla iki eşinin olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Bir magazin programında da, Neslihan Atagül’ün iddiaların ardından annesinin evine gittiği ve boşanma kararı aldığı dile getirilmişti. 

Poz

Ancak bütün bu iddiaların ardından ikiliden mutluluk pozu geldi. Birlikte Azerbaycan’a giden çifti el ele mutluluk pozu verdi.

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İpek BAL
İpek BAL
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