Ihlamuru bu şekilde tüketin akciğer balgamından sonsuza kadar kurtulun!







"IHLAMUR TÜKETMEK İÇİN HASTA OLMANIZA GEREK YOK"











ZERDEÇAL İLE BİRLİKTE ALINDIĞINDA AKCİĞERLERİ TEMİZLER





Kışın vazgeçilmezi olan ıhlamur, tüketicilerin ceplerini yakıyor, ancak sağlık nedenleriyle favori olmaya devam ediyor. Geçen yıl 500 TL olan ıhlamur çiçeğinin kilogram fiyatı bu yıl 600 TL'ye çıktı.Ihlamur içmenin sadece hastalık sırasında değil, hastalanmadan önce bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için de önemli olduğunu söyleyen Metin Karaca, şunları söyledi:" Ihlamur çiçeği ve ıhlamur yaprağı olmak üzere iki çeşit satılmaktadır. Pandemiden çıktık. Hepimiz güzel ağızlarımızı ve burunlarımızı tuttuk. Ama artık maskelerimizi gevşettiğimiz için grip artmaya başladı. Ihlamur içmek için hasta olmaya gerek yok. Ihlamur içmek sizi her zaman koruduğu için gribe karşı bağışıklığınızı güçlendirir. Bir de ıhlamurun çok sevdiğim az bilinen bir özelliği var. Ihlamur sinir sistemine çok iyi gelir. Halihazırda grip olmuş kişiler de biraz gergindir, bu nedenle ıhlamur içmek ikisini birlikte almanın harika bir yoluBarış Manço'nun "Nane Limon Kabuğu" şarkısını örnek alarak ıhlamur içmek için çeşitli otlar ekleyebileceğinizi söyleyen Metin Karaca, "Ihlamurun içine tarçın eklerseniz 2 litre suya bir avuç ıhlamur koyarak balgamdan kurtulabilirsiniz." dedi. Havlıcanın da olduğunu içine atıldığı zaman kış boyu içeriden direnç sağlayacağını belirten Karaca, bir parça zencefil atıldığı zamanda ıhlamurun antibiyotik özelliklerini görebileceğinizi ifade etti. "Grip hastalığı en çok akciğerleri zorlar bu yüzden bir bardak zerdeçal akciğerlere faydalı olabilir." diye Metin Karaca, "Adaçayı eklemek boğazı rahatlatabilir, kuşburnu eklemek C vitaminini artırabilir.Papatya koysanız bile zehiri dökebilirsiniz." diye konuştu.