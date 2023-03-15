İhtiyaç kredilerinde devrim gibi hareket! Merkez Bankası sınırı koydu: Daha üstü yok!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihtiyaç kredileriyle ilgili bir son dakika düzenlemesi yaptı. Bu kapsamda, ihtiyaç kredilerine ilişkin örtülü üst sınır uygulamasına bir tutar sınırı getirildi.
MERKEZ BANKASI'NDAN İHTİYAÇ KREDİLERİNDE KRİTİK DEĞİŞİKLİK: 70 BİN LİRALIK SINIR GELDİ!Bloomberg HT tarafından aktarılan son dakika bilgilerine göre, ihtiyaç kredilerinde menkul kıymet tesisine tabi olan kredilerde 70 000 Türk Lirası'na kadar olan tutarın bu tesisden muaf tutulduğu açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihtiyaç kredileri için yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, tüketicilere verilen ihtiyaç kredilerinde faiz/kâr payı oranı Merkez Bankası tarafından ilan edilen bileşik referans oranının 1,8 ile 2,0 katı arasında olanlara birinci kademede, 2,0 katından yüksek olanlara ise ikinci kademede menkul kıymet tutma yükümlülüğü getirilmiştir. Otomobil ve konut kredileri dışında verilecek ihtiyaç kredilerinde en yüksek aylık faiz oranı ise MK kapsamına alınmayacak ve 1,37 olarak belirlendi. Bankalar, referans faizin 1,8 ile 2,0 katı arasında faiz uyguladıkları durumlarda % 20, 2,0 katının üzerinde faiz uyguladıkları durumlarda ise % 90 menkul kıymet tutmakla yükümlü olacaklardır. Bu düzenleme ile TCMB, kredi faizlerinin kendi politika faizine yakın yerde oluşmasını sağlamayı hedeflemekte ve tüketicilerin borçlanma maliyetlerini düşürmeyi amaçlamaktadır.