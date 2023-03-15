EKONOMİ
15 Mart 2023 - 14:00

İhtiyaç kredilerinde şaşkına çeviren sınırlama! Kredi çekmeyi düşünenler dikkat: Merkez Bankası sınırı o miktara çekti!

İhtiyaç kredisi üzerinden sınırlamalar getirilmeye devam ederken Merkez Bankası, bankalara gönderdiği yazıyla, ticari kredilerin devamında ihtiyaç kredilerine sınırlama kararına varıldı. İşte, menkul kıymet tutma yükümlülüğü üzerine tabi tutulacak detaylar haberimizde yer almaktadır.

EKONOMİ
15 Mart 2023 - 14:00
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İhtiyaç kredilerinde şaşkına çeviren sınırlama! Kredi çekmeyi düşünenler dikkat: Merkez Bankası sınırı o miktara çekti!


TCMB tarafından bankalara gönderilen yazıda ihtiyaç kredilerinde, ticari krediler için uygulanan şekle benzer faiz sınırı koyuldu. Tüketicilere kullandırılarak ihtiyaç kredisinde faiz kar pay oranı Merkez Bankası tarafından bileşik referans oranının 1.8 ile 2 katı arasında olanlara birinci kademede, 2 katından yüksek olanlara ikinci kademede Menkul kıymet tutma zorunluluğu bildirildi. Merkez Bankası bünyesine girmeyecek olan en yüksek aylık faiz 1.37 seviyesinde olacak. kredi faizlerinde bankaların menkul kıymet tutma yükümlülüğü belirlenecek.

Merkez Bankası kredi sınırı

İHTİYAÇ KREDİSİ AYLIK FAİZ ORANI



Yaşanan durumda bankalar ihtiyaç kredilerine aylık 1.55 ile 2 arasında faiz uygulanması yapıldı. Bankalar referans faizin 1.8 ve 2 katı arasında faiz uygulaması durumunda yüzde 20, 2 katın üzerinde faiz uygulaması halinde yüzde 90 menkul kıymet tutmak zorunda kalındı. MB, geçtiğimiz zamanlarda kredi faizlerinin kendi politika faizine yakın yerde oluşmasını sağlamak adına ticari kredilere faiz sınırı koyuldu.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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