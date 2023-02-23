İhtiyaç kredisi arayana Ziraat bankasından güzel haber! Banka hesabı olanlara 3 gün içinde 50 bin TL ödeme yapılacak! Uygun faizlerle paranızı hemen alacaksınız

Ziraat Bankası, ihtiyaç sahiplerine uygun faiz oranlarıyla kredi vereceğini duyurdu. Bu kampanyadan yararlanmak ve nakit kredi almak isteyenler 3 gün içinde başvuruda bulunarak gereken şartları sağlamaları durumunda hesaplarına yatırılan krediyi kullanmaya başlayabilirler.
3 gün içinde verilecek bu ihtiyaç kredisi, vatandaşlara uygun faiz imkanı sunuyor. Gereken şartları taşıyan vatandaşlar, 50 bin liraya kadar gelir belgesi olmaksızın kredilerini alabilirler. Vatandaşlar, nakit kredi istiyorlarsa Ziraat Bankası müşterisi olmaları durumunda 50 bin liraya kadar kredi almak için başvuruda bulunabilirler. Banka müşterisi olan vatandaşlar hesaplarına yatırılan krediyi kullanmaya başlayabilirler.