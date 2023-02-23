Kredi
23 Şubat 2023 - 07:15

İhtiyaç kredisi arayana Ziraat bankasından güzel haber! Banka hesabı olanlara 3 gün içinde 50 bin TL ödeme yapılacak! Uygun faizlerle paranızı hemen alacaksınız

Ziraat Bankasından vatandaşın yüzünü güldürecek müjde! Nakit ödemeler hangi durumlarda gerçekleştirilecek? İşte detaylar...

Kredi
23 Şubat 2023 - 07:15
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İhtiyaç kredisi arayana Ziraat bankasından güzel haber! Banka hesabı olanlara 3 gün içinde 50 bin TL ödeme yapılacak! Uygun faizlerle paranızı hemen alacaksınız


Ziraat Bankası, ihtiyaç sahiplerine uygun faiz oranlarıyla kredi vereceğini duyurdu. Bu kampanyadan yararlanmak ve nakit kredi almak isteyenler 3 gün içinde başvuruda bulunarak gereken şartları sağlamaları durumunda hesaplarına yatırılan krediyi kullanmaya başlayabilirler.

Ziraat Bankası



3 gün içinde verilecek bu ihtiyaç kredisi, vatandaşlara uygun faiz imkanı sunuyor. Gereken şartları taşıyan vatandaşlar, 50 bin liraya kadar gelir belgesi olmaksızın kredilerini alabilirler.

Vatandaşlar, nakit kredi istiyorlarsa Ziraat Bankası müşterisi olmaları durumunda 50 bin liraya kadar kredi almak için başvuruda bulunabilirler. Banka müşterisi olan vatandaşlar hesaplarına yatırılan krediyi kullanmaya başlayabilirler.

nakit para

Başvurular nasıl yapılacak?

Ziraat Bankası hesabına sahip vatandaşlar, Ziraat Mobil uygulaması aracılığıyla başvuru işlemlerini başlatabilirler. Nakit ihtiyacı olan kişiler, mobil uygulamalar aracılığıyla 36 ay vade ile birlikte 50 bin liraya kadar kredi alabilecekler.

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ