EKONOMİ
14 Mart 2023 - 10:45

İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! Faizler sabitlendi: Merkez Bankası sınırı çizdi!

Nakit ihtiyacı olan vatandaşların sık sık araştırdığı ihtiyaç kredileri ile ilgili yeni bir karar alındı. Merkez Bankası faizleri sabitliyor! Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
14 Mart 2023 - 10:45
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İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! Faizler sabitlendi: Merkez Bankası sınırı çizdi!
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Vatandaşlar özellikle son dönemlerde nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların sunduğu uygun faiz oranlı ihtiyaç kredilerine yöneliyor. Bankalar için yeni bir karar Merkez Bankası'ndan geldi. Peki Merkez Bankası faizleri ne kadarda sabitledi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MERKEZ BANKASI FAİZLERİ SABİTLEDİ

Son gelen haberlere göre Merkez Bankası ihtiyaç kredileri ile ilgili üst bir sınır limiti belirledi. Merkez Bankası tarafından verilen karara göre ihtiyaç kredileri de ticari krediler gibi faiz sınırı ile sunulacak. Sınır aşılırsa bankalar menkul kıymet tutma yükümlülüğüne girecek. Yapılan habere göre Merkez Bankası tarafından belirlenen faiz/kâr payı oranı 1.8 ve 2.0 arasında birinci kademe, 2.0 katından yüksek olanlar ise ikinci kademe olarak değerlendirilecek. 



İhtiyaç Kredilerinde Faiz Sınırı Belirlendi

Merkez Bankası tarafından belirlenen faiz sabitleme oranları araç ve konut kredileri için en yüksek 1.37 olarak uygulanacak. Bu seviye üstünde kredi faizi uygulayan bankalar menkul kıymet tutma yükümlülüğüne girecek. Bankalar ihtiyaç kredileri için de 1.55 ve 2.00 arasında faiz oranı uygulaması yapabilecek. Bankaların referans faizleri 1.8 ve 2.0 katı arsında faiz uygularsa 20, 2.0 katının üstünde faiz uygularsa 90 menkul kıymet tutacak. Geçmiş zamanlarda da Merkez Bankası kredi faizleri ile kendi politika faizlerinin yakın olması için ticari kredilere faiz sınırı getirmişti. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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