EKONOMİ
04 Kasım 2022 - 15:39

İhtiyaç kredisi çekmeye son! 1 Kasım'da başladı, krediden daha ucuz!

Bankalardan ihtiyaç kredisi kullananlar şimdilerde yeni bir alternatif buldu. Kredi kartı olanlar için 1 Kasım'dan itibaren faiz indirimine gidildi. İşte paraya ihtiyacı olanların yeni çözümü.

EKONOMİ
04 Kasım 2022 - 15:39
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İhtiyaç kredisi çekmeye son! 1 Kasım'da başladı, krediden daha ucuz!


Hayat pahalılığının artmasıyla nakit paraya olan ihtiyaç arttı. Bireysel kredi faizlerine yönelen vatandaşlar karşılaştıkları yüksek faiz oranlarıyla şaşkına dönüyor. Kredi faizleri yüksek iken acil paraya ihtiyacı olanlar ise düşük faizli nakit avansa yöneldi. Bankadan kredi çekmek yerine kredi kartından nakit avans kullanmak isteyenler için 1 Kasım itibarıyla güncellemeye gidildi.

Bireysel krediden daha uygun

Bireysel kredi faizlerinin enflasyon ve faiz kararı neticesinde yükselmesiyle Türkiye genelinde kredi kullanımı yüzde 35’lerden yüzde 20’lere geriledi. Kredi kullanmayı tercih etmeyenlerin sayısı artarken aynı zamanda kredi borcunu ödemeyenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Bu kapsamda bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş olanların sayısı 4 milyona dayandı.



Nakit paraya ihtiyacı olan ancak yüksek faiz oranı nedeniyle bankalardan kredi çekmek istemeyenler çareyi kredi kartlarından nakit avans çekmekte buldu. İhtiyaç kredi faiz oranları yüzde 3’e çıkarken, kredi kartıyla nakit avans çekmenin aylık faizi yüzde 1,50’ye geriledi.

1 Kasım’da faizler güncellendi

Kredi kartlarından nakit avans çekme işleminde uygulanan faiz oranı daha önce yüzde 1,63 idi. 1 Kasım itibarıyla faizlerde indirime gitme kararı alan bankalar, nakit avans faiz oranını yüzde 1,50’ye çekti. Bireysel kredi faizi ile nakit avans faizi arasındaki büyük fark, vatandaşları nakit avans çekmeye itti. Ayrıca nakit avans çekerken banka prosedürleriyle uğraşmak da gerekmiyor. Bu nedenle vatandaşlar için nakit avans çekmek çok daha cazip hale geliyor.

Kredi kartlarından çekilen nakit avanslarda aylık taksit ödemeleri çekilen tutara göre değişiyor. Kredi kartı limitine göre çekilen nakit avansta 12 aya kadar taksit imkanı da bulunuyor.

Borçlar silinecek

TBMM Genel Kurulu’nda ekonomi torbası kabul edilerek yasalaştı. Torba yasa ile birlikte kredi kartı ve diğer kredi kartı borç ödemelerini geciktiren, bunu Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne bildiren kişilerin borçlarının geciken kısmının 1 Temmuz 2023’e kadar ödenmesi ya da yapılandırılması halinde geçmiş döneme ait olumsuz kayıtları silinecek. Böylelikle kredi ya da kredi kartı borcu nedeniyle bankaların kara listesine giren kişiler, bu listeden çıkarak yeniden kredi kullanabilecekler.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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