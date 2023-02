İhtiyaç sahibi aileler bayram edecek! Başvurana 9 gün sonra 1250 TL yardım yapılacak!

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NIN HER AY SAĞLADIĞI SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİNE BAŞVURUN!







AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR? NASIL BAŞVURULUR?

HANE GELİRİNE BAKILIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay milyonlarca kişiye binlerce liralık destek ödemesi yaparak hayatlarını kolaylaştırıyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay binlerce liralık destek ödemesi ile milyonlarca insanın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bakanlık, belirli şartları taşıyan kişilere düzenli destekler de sağlıyor. Mart ayı sosyal yardım ödemelerinden yararlanmak isteyenler için başvuru süresi 6 gün kaldı. Sosyal yardımlardan faydalanmak isteyenler, e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunmalı.Aile Destek Paketi ödemeleri Mart ayında 850 TL ile 1250 TL arasında değişmektedir. Bu yardımlardan hanedeki kişi başına düşen gelire göre yararlanmak mümkün. 450 TL ve altı olanlar 1.250 TL, 450 TL üzeri – 911,15 TL ve altı olanlar 1.100 TL, 911,15 TL üzeri – 1372,30 TL ve altı olanlar 950 TL, 1372,30 TL üzeri – 1833,45 TL’den az olanlar 850 TL olarak belirlendi. Aile Destek Yardımı başvurularını e-devlet ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden yapmak mümkün. Yardım başvurusu yapmak için T.C kimlik numaranızı şifrenizle birlikte e-devlet girişi yapmanız gerekmektedir. Formu doldurduktan sonra onaylamanız gerekiyor.Devlet Yardımlarından faydalanmak isteyenlerin hane içindeki kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birini geçmemesi gerekiyor. Bakanlık, Türkiye genelinde ki milyonlarca hanenin faydalanabileceği sosyal yardımların sayısını her geçen gün arttırarak devam ediyor. Mart ayı için başvurularını tamamlamayanlar için 6 günlük bir süre kaldı. Bu süre içinde başvurusunu tamamlayanlar Mart ayının ilk gününden itibaren yardım ödemesini almaya başlayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, insanlara hayatını kolaylaştırmak adına her gün yeni yardım projeleri geliştiriyor.