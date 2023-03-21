İhtiyaç sahibi aileler bu haber size! Ramazan kolileri dağıtıma çıktı: Başvuru yapanların evine koli koli gönderilecek!

RAMAZAN PAKETİ ALMAK ÇOK KOLAY!







RAMAZAN PAKETİ YARDIMLARI HAKKINDA







E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL BAŞVURULUYOR?

RAMAZAN KOLİSİ KİMLER İÇİN

11 ayın sultanı olan ramazan ayı geldi. Ramazan ayının vazgeçilmez geleneklerinden biri olan ramazan paketleri bu yılda dop dolu olacak. İhtiyaç sahipleri için maddi durumu uygun olan kişiler ya da aracı kurumlar sayesinde gıda yardımları yapılıyor. Ramazan ayında yapılan bu yardım gıda paketlerinde de temel gıda ürünleri bulunuyor. Peki bu ramazan paketi yardımlarını kimler alabiliyor? Kimler bu ramazan paketlerinden yararlanabilecek. Ramazan gıda yardımları nasıl veriliyor? Tüm soruların cevabını bu haberimizde vereceğiz….Ramazan paketi yardımına nasıl başvuru yapacağını bilmeyen bir çok kişi olabilir. Ramazan kolisine başvuru yaparak gıda yardımı almak isteyenler haberimizi dikkatle okusun…İşte merak edilen tüm detaylar… Öncelikle ramazan paketine ihtiyaç sahibi ve muhtaç kişilerin başvuru yapacağı unutulmamalıdır. "Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Gıda Hizmeti Başvuru Formu" doldurularak Bölge Müdürlüklerine şahsen ya da posta yoluyla başvuru belgeleri teslim edilir.Ramazan kolisi yardımı aynı zamanda e devlet üzerinden de yapılabilmektedir. Bunun için e devlet e giriş yapılması gerekir. Ayrıca Belediyelerin, vakıfların ve derneklerin internet siteleri aracılığı ile de ramazan yardımlarına başvuru yapılabiliyor. üzerinden erzak kolisi başvuru formu doldurulması gerekir. • EDevlet kapısı üzerinden, "Sosyal Yardım Başvuruları" seçeneğine tıklayarak çıkan başburu formu tek tek doldurulmalıdır. Başvuru formunda ad, soyad, T.C kimlik numarası, adres ve iletişim bilgileri gibi kişisel bilgileri ve aile bireyleri ve gelir durumu ile ilgili bilgileri de eksiksiz tamamlamak önemli. • Başvuru formunu doldurulduktan sonra, ilgili kurumlar başvuruları inceler ve gerçekten ihtiyaç sahipleri belirlenerek gerekli yardımlar ulaştırılır. • Ramazan kolisi, ihtiyaç sahibi ailelere yardım için dağıtımı yapılan bir yardım çeşididir. Yardımın kimlere yapılacağına da kurumlar kendileri karar verir. Kriterlere uygun olan belli sayıdaki aileler belirlenir. Bu yüzden herkes başvuru yapmadan önce belirlenen kriterleri taşıyıp taşımadıklarını kontrol etmelidir. Aksi bir durumda başvurularda onaylanmayabiliyor.Ramazan kolisi uygulaması öncelikli olarak yardıma ihtiacı olan ihtiyaç sahibi muhtaç kişilere yapılmaktadır. Herkes bu ramazan kolis yardımlarından yararlanamaz. Maddi durumu kötü olan, yetim öksüz ve ihtiyaç sahibi kişiler bu yardımları alırken önceliklidir. Yani bu tarz yardımlar ilk önce kurumların farklı bir kriteri olmadıktan sonra ihtiyaç sahipleri, yetim öksüz, muhtaç yaşlı öğrenci engelli kişilere verilir. Burada amaç kişilerin yardıma muhtaç olup olmadığıdır. Bu bağlamda kurumlarda öncelik sırasına göre gerekli yardımlarını ulaştırmaktadır.